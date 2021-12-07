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07.12
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Почему умершие возвращаются в снах: о чем они сообщают живым

9:00:4712/7/2021
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Очень часто покойник является символом печальных известий. Стоит прислушаться к такому сновидению.

Зачастую такие сновидения несут негативный характер. Фото: Pxfuel.com
Зачастую такие сновидения несут негативный характер. Фото: Pxfuel.com

Многим жителям Земли снились умершие люди. Очень часто покойником в сновидении является близкий или родной человек. Мало кто знает, что у такого сна существует особое значение. Зачастую оно негативное. Растолковать такой образ может сонник.

Что значит сон с покойником:

Болгарская ясновидящая Ванга считала, что такие сны несут негативный смысл. Умерший человек может означать перемены, болезнь, проблемы, катастрофу и даже приближающуюся смерть.

По соннику Фрейда, покойник является предвестником какого-то важного события. Необходимо прислушаться к словам умершего человека, чтобы понять, к чему нужно готовиться.

Нострадамус считал, что покойник во сне символизирует нечто большее, чем сплошной негатив. Это перемена и перерождение. Если вы видите умершего человека, то вы перестаете бояться, что он приснится вам. Такой событие может сделать вас сильнее.

Ученый Цветков же видел в таких снах своего рода прогноз погоды. Умерший человек символизирует похолодание и осадки. Если же покойник был не в гробу, то есть вероятность, что к человеку придут гости.

Психотерапевт Лоффа считал, что такие сны не нужно считать приближением будущего горя. Умершие могут сниться из-за тоски по человеку, а также из-за событий, которые так или иначе могут быть связаны с ним. Так работает наше подсознание. Исходя из эмоций, которые вы испытали во сне, можно понять, что вы чувствуете в состоянии бодрствования. Такой сон может сказать о вашем ментальном состоянии на момент сновидения.

Не стоит искать в каждом сне эзотерический посыл. Но стоит понимать, что каждое такое сновидение является зеркалом вашего психологического состояния. Необходимо следить за своим самочувствием, чтобы избежать нежелательных снов и уж тем более кошмаров.

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