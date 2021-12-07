Магическое празднество Йоль: почему отмечаемый 20 декабря праздник считается самым главным в зимний Солнцеворот. Символы праздника

20 декабря наступит один из древнейших праздников германских и скандинавских племен — Йоль. Он проходит в момент зимнего солнцестояния или Солнцеворота. Именно в этот период проходит самый короткий день и самая длинная ночь всего года. Длится празднование Йоля 13 дней. Благодаря этому он получил статус священного праздника всей зимы.
Древние народы считали, что с приходом долгой ночи в мир приходят различные мифические существа: лешие, эльфы, тролли и призраки. Последние проникают на землю в необычном виде — это всадники в доспехах, которые зовутся Дикой Охотой. Из-за них многие люди старались остаться дома, поскольку Дикая Охота является символом бед и катастроф. Считается, что любой человек, встретивший ее, потеряется в мире духов. Дикая Охота является одним из символов этого древнего празднества.
Другим символом Йоля являлся светильник на праздничном столе и костры вокруг дома. С помощью света люди защищали свой очаг от нелюдей и мрака. Но не менее интересным символом Йоля является вечнозеленое дерево, которое племена ставили в свой дом, тем самым символизируя жизнь. Его прозвали йольским, на него прикреплялось три свечи. Во многом благодаря такой традиции мы ставим елочку домой.
Также заметной особенностью этого праздника является мотив колеса — завершения года и перерождения. Люди старались держаться рука об руку, чтобы встретить Йоль вместе и провести будущий год также вместе. Праздник оканчивался с 31 декабря по 1 января племенного германского летоисчисления. Это время выпадает на 6 января христианского календаря.
Отметим, что 21 декабря состоится важное астрономическое событие — солнцестояние. Именно в него пройдет самый короткий световой день. Он будет длиться около 7 часов. Однако в каждом регионе России длительность будет так или иначе отличаться. В Москве и Петербурге ночь будет продолжаться почти 18 часов.