Вселенская Троицкая родительская суббота-2022: как поминать усопших перед праздником Святой Троицы 11 июня

11 июня 2022 года состоится Вселенская Троицкая родительская суббота. По традиции, все прихожане Русской православной церкви должны помянуть усопших родных и близких людей. Но как это сделать?
Родительская суббота является днем памяти умерших. Троицкая родительская суббота имеет особую роль и зовется она Вселенской. Это связано с тем, что этот день поминовения привязан к празднованию церковной даты — последний день Ветхозаветной церкви.
Каждый верующий должен помянуть умерших родственников и близких людей. Чтобы это сделать, нужно посетить храм, поставить свечу за упокой, а также съездить на кладбище. Нужно прибраться на могиле умершего, положить свежие цветы, зелень и украшение. В народе принято оставлять сладости у памятника или креста. Однако стоит понимать, что оставлять алкоголь или сигареты ни в коем случае нельзя. Такая традиция является ошибочной. Она не принесет пользы усопшему. Напротив, вредные привычки могут потревожить душу человека.
Также ложной традицией является употребление алкоголя. Это тоже может стать причиной тревоги усопшего. Особенно опасно застолье, если оно перерастает в прослушивание музыки, танцы и веселье, которому нет места в родительскую субботу.
Кроме этого, важной традицией является молитва за упокой умершего. Однако важно помнить, что молиться за самоубийц в церкви ни в коем случае нельзя. Сделать это можно самостоятельно.
Считается, что в день родительской субботы нельзя работать и заниматься домашним хозяйством: уборкой, стиркой и готовкой. Однако это заблуждение. Русская православная церковь не воспрещает физический труд в день поминовения.
Одной из тягостных традиций этого дня является размышление о жизни и смерти. Необходимо понять, что смерть неизбежна. Необходимо ценить то, что мы имеем сейчас, любить тех, кто рядом, и чтить тех, кто ушел.