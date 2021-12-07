Что категорически нельзя делать в День Николая Чудотворца 19 декабря: Кому обязательно нужно подарить подарок в этот день?

19 декабря верующие и Русская православная церковь отметят важную православную дату — день кончины Николая Чудотворца. В народе этот день прозвали как «Никола зимний». Такое имя этот день получил благодаря важным приметам на погоду.
Николай Чудотворец жил в III-IV веках от рождения Иисуса Христа. Мужчина излечивал недуги нуждающихся, помогал сиротам и заключенным, а также стал прообразом для появления знаменитого Санты-Клауса. Благодаря Николаю появились рождественские подарки.
С юных лет Николай начал читать, молиться и принимать неотъемлемое участие в соблюдении постов. Спустя долгие годы и тяжелые старания он стал архиепископом и занял важное место в христианстве.
Запреты:
19 декабря необходимо соблюдать запреты. Во-первых, в эту дату ни в коем случае нельзя отказывать в помощи всем тем, кто о ней просит. Отказ может быть воспринят как признак жадности, которая запрещена в день Чудотворца.
Во-вторых, необходимо избегать конфликтов, споров и ругани с окружающими людьми. Такое поведение может привести к будущему раздору в доме человека, который нарушит запрет.
В-третьих, нельзя ругать деток. Николай Чудотворец помогал сиротам и очень любил детей. Необходимо уделить внимание своим малышам, отказавшись от применения силы и повышения голоса.
Кроме этого, 19 декабря нельзя давать в долг. Помогать людям необходимо как физически, так и морально. Но передача денег способна привести к бедности обе стороны.
Приметы:
Если 19 декабря пойдет снег, то будущий год принесет огромный урожай.
Если же в день Николая будет холодная погода, зима также будет суровой. Если на улице будет тепло, то и зима сжалиться перед людьми.
Считается, что в день Николая нужно думать о других. Делать для себя ничего нельзя.