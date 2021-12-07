Как назвать дочь в 2022 году: усиливаем энергию года Тигра с помощью имени

2022 год не за горами. Совсем скоро на смену Быку придет новый покровитель со своими особыми нравами — Водяной Тигр. Этот зверь крайне горд и свободолюбив. Считается, что дети, рожденные в год Тигра, имеют все шансы получить сильнейшие качества нового покровителя. Усилить же их можно с помощью выбранного имени для вашего ребенка.
Как назвать девочку в год Тигра?
Ваша будущая дочь может получить такие качества как сила духа, целеустремленность и свободолюбие, если она родится в 2022 году. Также существуют имена, которые будут как нельзя лучше гармонировать с этими качествами:
Кристина — такое имя имеет оттенок аристократии. Кристины растут принцессами с характером. Подобная энергетика идеально подходит для Тигра.
Анна — имя, которое даст человеку чувство справедливости, желание помогать людям и быть стержнем в коллективе.
Камилла — так называли девочек в привилегированном обществе, что также дает оттенок элиты и необыкновенности. С ранних лет Камиллы являются самыми настоящими воительницами.
Ева — контролируют ситуацию, крайне сдержаны и напористы. Евы всегда знают, как выйти из трудного положения и найти пользу в любой ситуации.
Ульяна — избегают конфликтов, сильны, трудолюбивы и всегда стараются помочь ближнему. Такой характер и сила Тигра сделают из Ульяны отличного лидера.
Отметим, что существуют имена, которыми называть своих малышей не стоит. К таким относятся имена умерших родственников и знаменитостей. Они могут притянуть за собой беды усопшего. Также стоит отказаться от имен святых мучеников, чья жизнь была трудна и закончилась большим горем.
Кроме этого, к списку неудачных имен можно отнести смешные и крайне редкие. Выбранное имя может создать определенное отношение к вашему малышу со стороны сверстников. Особенно опасно это может проявиться в детстве.