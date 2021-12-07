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Что ждет Россию в 2022 году? Монах Авель предвидел события, которые изменят весь мир

6:00:4912/7/2021,София Мальцева
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Пророк предсказал, что в России завершатся все сложности, когда страной будет руководить “Божий избранник”, а русские люди поймут сами, что такой человек появился.

Монах Авель предсказал ключевые события в жизни России. Фото: azbyka.ru

Знаменитый монах Авель, которого также называли "Вещий" предсказал много исторически важных событий — сегодня остается неразгаданной личностью. Он предсказал почти все ключевые события. Революция и гражданская война - вошли в эти пророчества.

Предсказания Авеля:

- Императрица Екатерина Великая скончалась в день и час, предсказанные Авелем.
- За десять лет до вторжения Наполеона в Россию Абель предсказал дату захвата Москвы французами.
- В течение ста лет в запечатанной шкатулке хранилось предсказание Авеля о трагической гибели императора Николая Второго и его семьи.
- Еще в середине 19 века Абель предвидел нападение гитлеровской Германии на Россию в 1941 году.

Приказом императора Николая Первого Авеля заключили в Свято-Ефимьевский монастырь, где он прожил до конца жизни, завершив свой путь в 1841 году.

Пророк предсказал, что в России завершатся все сложности, когда страной будет руководить “Божий избранник”, а русские люди поймут сами, что такой человек появился. При этом имя его должно повториться трикратно. Но на месте руководителя могут оказаться два самозванца.

Но это место уготовано только избранному Богом человеку. Но имя спасителя Государства, Авель не назвал, объяснив это тем, что о нем не следует говорить, поскольку еще не наступил момент.

Все пророчества провидца - Авеля завершаются 2896 годом. Это он объясняет наступлением конца света, после второго пришествия Иисуса Христа. Точных данных и подробностей об этом нет, потому что, как утверждается, все книги, которые пророк посвятил этой теме, были сожжены или уничтожены.

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традициипредсказанияпророчестваМонах Авель
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