График выплаты детских пособий с 3 до 7 лет за январь 2021 уже известен

В канун Нового года каждый родитель мечтает создать сказку для своего малыша. Малообеспеченные россияне в этом нелегком деле полагаются на помощь государства. Как ранее писал «Курьер.Среда», семьи с детьми от 3 до 7 лет включительно каждый месяц получают выплату из федерального бюджета. Для каждой семьи она индивидуальная и составляет проценты от прожиточного минимума на ребенка - 50%, 75% или 100%. Стоит отметить, что и размер прожиточного минимума на ребенка в каждом регионе разный. Например, в Новосибирской области от составляет 12 729 рублей, а уже в 2022 году этот размер увеличится до 13 238 рублей.
Почему же одной семье назначают 50% от прожиточного минимума, а другой 100%? Это зависит от схемы назначения федерального пособия. Так, максимальную поддержку от государства получают только самые бедные россияне, чей доход составляет менее прожиточного минимума на каждого члена семейства. Иными словами, если в семье есть только мама, которая получает алименты и заработную плату, а детей двое, но доход матери не превышает 36 000 рублей, то такой семье в Новосибирской области назначат пособие на каждого ребенка в размере 12 729 рублей или 25 400 рублей в месяц на обоих ребятишек.
Но сегодня семьи волнует иной вопрос - начисляет ли пособие за январь 2022 года в декабре 2021-го? Как объяснили «Курьер.Среда» в Минтруде Новосибирской области, пособие на детей от 3 до 7 лет включительно имеет свои сроки поступления на карты получателей. Оно приходит каждый месяц не позднее 26 числа. То есть, выплату за декабрь россияне получают до 26 декабря. Соответственно, выплату за январь следующего года семьи с малышами должны получить именно в январе, но не позднее 26 января 2022 года.
Сегодня, 7 декабря, в беседе «Курьер.Среда» директор соцзащиты Искитимского района Марина Саева уточнила, что январской выплаты в декабре точно не стоит ждать.
- Это зависит от финансирования, - прокомментировала Марина Александровна.
Стоит отметить, что и в январе 2021 года семьи с детьми получили причитающееся пособие в 20-х числах месяца. При этом обычно такое пособие в Новосибирской области начисляют на карты сибиряков не позднее 4 числа. В последний раз такая задержка была связана с финансированием области из федерального бюджета.