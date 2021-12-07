Трогательные слова в святой праздник День Екатерины 7 декабря

Узоров белых нежных паутину
Зима рисует лихо на стекле,
Святую просим мы Екатерину
Помочь найти судьбу тебе и мне,
Смотря в окно на зимнюю картинку
Мы молимся о счастье и семье,
Найти свою вторую половинку,
Создать семью пусть повезет тебе!
***
В день святой Екатерины
Веры крепкой пожелаю,
И для радости причины
Каждый день пусть окружают!
И с большим везеньем нити
Свяжут пусть тебя незримо,
Чтоб из красочных событий
Жизнь была неповторимой!
С праздником святой Екатерины,
Пусть она всегда во всем поможет,
В делах любви пусть будет все чин чином,
И счастья в доме принесет пусть тоже.
***
Пусть Святая Екатерина покровительствует всем тем, кто просит ее милости. Пусть девушки и женщины, названные ее именем, будут достойны своей небесной покровительницы и всегда сохраняют в душе веру, и помнят о верности этой вере.
Стихи: Поздравок
Открытки: Курьер.Среда