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Когда Бердск завалит мусором: Из-за банкротства регоператора «Экология-Новосибирск» горожане не знают, кому платить за мусор

4:17:2512/7/2021,Алина Бурова
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Компания заявила, что процедура наблюдения введена с целью обеспечения бесперебойной работы. Представители министерства ЖКХ пообещали выступить со своей позицией о случившемся.

Жителей города интересует, кто теперь будет вывозить мусор. Фото: "Курьер.Среда"

Кому теперь платить за вывоз мусора? Этим вопросом задались жители Бердска из-за самобанкротства регионального оператора по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск».

Напомним, что в самой организации заявили, что процедура банкротства нужна для обеспечения бесперебойной работы и недопущения сбоев в вывозе отходов, что особенно актуально в период предстоящих новогодних праздников и каникул.

- По решению участников общества, инициирована процедура введения наблюдения. Эта мера предпринята для обеспечения операционной деятельности, финансовой устойчивости компании, выполнению функций регионального оператора и недопущения сбоев в сборе и вывозе отходов в Новосибирской области. Процедура введения наблюдения позволит в соответствии с действующим законодательством обеспечить поэтапные расчёты с кредиторами и текущие платежи в рамках операционной деятельности: заработную плату, поддержание всей инфраструктуры по взаимодействию с потребителями, оплату услуг компаний-перевозчиков,- сказано на официальном сайте «Экологии-Новосибирск».

Как выяснил «Курьер.Среда», оплата за уборку пока продолжает осуществляться по прежним счетам. Как заверило руководство «Экологии-Новосибирск», региональный оператор обеспечит бесперебойную работу по вывозу ТКО, в том числе в период новогодних праздников.

В министерстве ЖКХ Новосибирской области заявили, что в ближайшее время они выступят с заявлением по данной процедуре самобанкротства компании.

По информации «Контур.Фокус» за 3 года к организации подали 49 исков, их сумма составляет 1,7 млрд руб. (879 млн руб. за последние 12 месяцев). Суд на данный момент рассматривает иски на общую сумму в 845 млн руб. Также есть информация, что всего регоператор по вывозу мусора должен МУПу 283 миллиона рублей. По словам представителей «Экологии-Новосибирск», сумма, которую необходимо погасить, не даёт работать в нормальном режиме и платить контрагентам.

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банкротствовывоз мусораТКОновогодние праздники.минжкхЭкология-Новосибирск
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