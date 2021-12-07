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В Приморье блогер запустил прямой эфир из гинекологической операционной

4:15:5012/7/2021
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После обращения в территориальное отделение Минздрава, стало известно, что инцидент произошел не в государственном учреждении, а в одной из частных клиник города.

Блогер транслировал гинекологическую операцию. Фото: Pixabay.com

В Приморье сотрудники следственных органов разыскивают блогера, который транслировал в прямом эфире кадры из операционных и процедурных помещений одного из местных медучреждений. Все случилось в городе Артем. Там злоумышленник воспользовался камерами видеонаблюдения, которые были установлены внутри больницы, такое заявление сделали в пресс-службе регионального Следственного комитета России.

– В СМИ появились новости о нарушении неприкосновенности частной жизни. В прямом эфире транслировались кадры из операционных и процедурных помещений гинекологии на всеобщее обозрение в течение нескольких минут, – говорится в сообщении.

Сообщается, что буквально вчера блогер вел прямой эфир, в котором транслировал гинекологическую операцию одной из пациенток медучреждения. После обращения в территориальное отделение Минздрава, стало известно, что инцидент произошел не в государственном учреждении, а в одной из частных клиник города. Сейчас следователи проводят доследственную проверку, направленную на выяснение точных обстоятельств произошедшего. Также ведутся розыскные мероприятия.

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блогертрансляциягинекологияБольница.
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