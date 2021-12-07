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07.12
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В Бердске жители Микрорайона остались без воды из-за серьезной аварии

3:37:4012/7/2021
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Полный список домов, оставшихся без горячей и холодной воды.

В Бердске отключили водоснабжение в нескольких домах из-за аварийного колодца. Фото: Pixabay.com

В Бердске из-за аварийной ситуации отключили воду сразу в нескольких домах, такое сообщение появилось на сайте МУП «КОМБИНАТ БЫТОВЫХ УСЛУГ». Аварийная ситуация была обнаружена в смотровом колодце на пересечении ул.Кр.Сибирь\ ул.Рогачева. Из-за чего сотрудники соответствующих служб приняли решение об отключении воды по адресам на МКД от ЦТП 15 «А» , ул.Кр.Сибирь 95, ул.Рабочая, ул.Мира, ул.Гагарина, ул.Октябрьская, ул.Березовая ; ул.Рогачева 27, 29; ул.Урицкого от ул. Октябрьская до ул.Павлова; ул. Павлова от ул.Партизанская до ул.Красноармейская. Известно, что водоснабжение отключено с 09:00 до 12:00.

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водаводоснабжениеКолодец.
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