Какие выплаты и новогодние подарки ожидают пенсионеров в декабре 2021 года и январе 2022 года

Новогодние праздники остаются радостными даже в разгар пандемии. Урезанные массовые гуляния и корпоративы сменяются посещением родных и близких. Однако обратная сторона праздников – денежные затраты. Если трудоспособные россияне способны принять гостей за счёт новогодних премий, то пенсионеры, чей доход иногда близок к прожиточному минимуму, не всегда могут позволить себе праздник.
Иногда государство берёт часть заботы о пожилых гражданах на себя и поощряет их дополнительными выплатами. Судя по бюджету, принятому на 2022 год во втором чтении, профицит средств позволяет дополнительно одарить пенсионеров к новогодним праздникам. Но никаких официальных заявлений на этот счёт сделано не было.
Президентский подарокЕсли своеобразная «тринадцатая пенсия» в 2021 году и будет назначена, то только на пресс-конференции российского президента Владимира Путина. Событие назначено на 23 декабря, и на этот раз глава страны лично выйдет для общения с журналистами. В прошлом году он отвечал на вопросы через видеосвязь.
В пользу подарка пенсионерам уже высказались финансовый эксперт Андрей Лобода и замруководителя аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова. Депутат Госдумы Сергей Обухов предположил, что на этот раз одарить могут даже работающих пенсионеров, которых праздничные выплаты обычно обходят стороной.
Суммы из уст экспертов звучат разные, в основном они колеблются от 5 до 15 тысяч рублей. Какими они будут и будут ли вообще – страна узнает после 23 декабря.
Январская доплатаСумма пенсий во многом зависит от прожиточного минимума, который ежегодно растёт вслед за инфляцией. В грядущем 2022 году для пенсионеров он повысится до 10 882 рублей. Этот среднероссийский показатель может меняться в зависимости от региона.
Если страховая или социальная пенсия пожилого не достигает прожиточного минимума, государство предоставляет доплату. С наступлением января она достигнет 5-ти тысяч рублей.
На такую доплату имеют право больше 6 миллионов россиян. Государство планирует потратить на поддержку пенсионеров порядка 130-ти миллиардов рублей в 2022 году.
Плановая индексацияПервая пенсия 2022 года будет больше прошлых, благодаря плановой индексации. Страховые суммы тех, кто завершил трудовой стаж, подрастут на 5,9%. В зависимости от накопленных баллов, отдельные пенсии могут превышать 18 тысяч рублей.
Остальные категории пенсионеров в январе останутся при неизменных суммах, ведь рост социальных выплат намечен на апрель, а военных – на октябрь.