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07.12
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В Новосибирской области в многоэтажке взорвался газ

4:00:3412/7/2021
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Хозяин квартиры, в которой прогремел взрыв, находится в тяжелом состоянии на ИВЛ.

В результате взрыва газа пострадал один человек. Фото: Мэш

В одном из жилых домов в Тогучине произошел взрыв газа. Все случилось в квартире дома, который находится по улице Вокзальная, 52. Там один из местных жителей проснулся и решил приготовить себе завтрак, однако что-то пошло не так. После того, как он поднес горящую спичку к газовой плите, в квартире прогремел взрыв с дальнейшим возгоранием. На место происшествия прибыли сотрудники спасательной службы. Известно, что огонь к тому моменту распространился уже на 42 кв.м, пишет Telegram-каналл Mash.

Пострадавший был госпитализирован в медучреждение, с многочисленными ожогами. А в шести квартирах, расположенных в том же подъезде оказались выбиты окна и двери от взрывной волны. Общее число эвакуированных из подъезда – 12 человек. Сообщается, что пострадавший, в чьей квартире прогремел взрыв находится в тяжелом состоянии, медики подключили его к аппарату ИВЛ, он еще не приходил в сознание.

Дом, в котором прогремел взрыв. Фото: Telegram-канал Mash Siberia

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квартираспасателигазВзрыв.
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