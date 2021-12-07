В Новосибирской области в многоэтажке взорвался газ

В одном из жилых домов в Тогучине произошел взрыв газа. Все случилось в квартире дома, который находится по улице Вокзальная, 52. Там один из местных жителей проснулся и решил приготовить себе завтрак, однако что-то пошло не так. После того, как он поднес горящую спичку к газовой плите, в квартире прогремел взрыв с дальнейшим возгоранием. На место происшествия прибыли сотрудники спасательной службы. Известно, что огонь к тому моменту распространился уже на 42 кв.м, пишет Telegram-каналл Mash.
Пострадавший был госпитализирован в медучреждение, с многочисленными ожогами. А в шести квартирах, расположенных в том же подъезде оказались выбиты окна и двери от взрывной волны. Общее число эвакуированных из подъезда – 12 человек. Сообщается, что пострадавший, в чьей квартире прогремел взрыв находится в тяжелом состоянии, медики подключили его к аппарату ИВЛ, он еще не приходил в сознание.