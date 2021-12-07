Чтение карт Таро для каждого знака зодиака на 7 декабря 2021 года

Ваше единственное чтение Таро для всех знаков зодиака здесь во вторник, 7 декабря 2021 года, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии, пишет yourtango.com.
Что принесет вашему знаку зодиака однокарточное чтение Таро во вторник?
Что ждет вас в ежедневном чтении карт Таро вашего знака зодиака во вторник, 7 декабря 2021 года.
Овен (21 марта - 19 апреля)Карта Таро: Восьмерка Мечей
В последнее время дела шли безумно, но на этой неделе вас ждут большие перемены.
Боль и страдания, которые вы испытали на прошлой неделе, наконец, подходят к концу. Вы получите чистый лист, Овен.
Вы можете определить, как вы хотите, чтобы остальная часть вашей жизни выглядела до наступления 2022 года.
Телец (20 апреля - 20 мая)Карта Таро: Паж Пентаклей, перевернутая
Обход неизбежен, и чем больше вы испытываете боль и страдания, тем больше вы понимаете, что нужно изменить.
Приветствуйте вызовы. Не бойтесь столкнуться с тем, чего вы боитесь. Это хорошие моменты во Вселенной, которые сделают вашу жизнь лучше.
Близнецы (21 мая - 20 июня)Карта Таро: Справедливость
У вас есть право злиться из-за того, что в последнее время жизнь была несправедлива по отношению к вам. Вы много сделали, чтобы стараться поступать правильно.
Итак, когда вам нужно работать больше, чем всем остальным, вы спросите: «Что дает?» и сомневаюсь в доброте вселенной. Возможно, вы не сразу узнаете ответ, но он придет, не волнуйтесь.
Рак (21 июня - 22 июля)Карта Таро: Отшельник
Вы так долго выставляли себя в этом мире, но теперь пришло время отступить и позволить кому-то другому делать эту работу. Вам нужен перерыв, так что делайте его, когда можете.
Просто расслабьтесь и делайте то, что вам нравится, не возлагая на себя никаких ожиданий.
Лев (23 июля - 22 августа)Карта Таро: Двойка Мечей, перевернутая
Хорошо, что ты не решил, что хочешь заняться этим единственным проектом.
Большая задержка подтверждает то, что вы уже знали интуитивно - время было неподходящим. Когда это произойдет, вы узнаете, и все будет гладко.
Дева (23 августа - 22 сентября)Карта Таро: Король Жезлов
Вы получили массу информации и огромный опыт.
Это то, что отличает вас от конкурентов, и почему вы выиграете собеседование и получите работу.
Если вы не меняете карьеру, какую бы возможность вы ни пытались реализовать, она уже ваша.
Весы (23 сентября - 22 октября)Карта Таро: суждение, перевернутое
Перестань сомневаться в себе. Это только усиливает вашу нерешительность. Возможно, вы не знаете всех ответов, но нужно ли вам это знать?
Вы прекрасно справитесь с тем, что знаете сейчас. Остальное вы сможете решить по ходу дела.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)Карта Таро: Семерка Мечей, перевернутая
Кто-то говорит за вашей спиной и распространяет ложь о вас.
Это ужасно, когда ты обнаруживаешь, что человек, которому ты считал, что можешь доверять или которому никогда не причиняешь вреда, решил поступить с тобой неправильно. Вы не хотите опускаться до их уровня.
Вам нужно подняться выше!
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)Карта Таро: Семерка Пентаклей, перевернутая
Не будь таким нетерпеливым, Стрелец. Вы заставляете вещи случаться, а потом пожалеете об этом позже.
Если это занимает слишком много времени или слишком много препятствий и проблем, это может быть признаком того, что Вселенная пытается защитить вас от вреда. Пусть это.
Козерог (22 декабря - 19 января)Карта Таро: Рыцарь Жезлов, перевернутая
Планы могут не сработать так, как вы хотели. Вас могут попросить отложить или отложить поездку за город.
Возможны погодные условия, из-за которых вы не сможете поехать. Сначала это будет разочаровывать, но когда вы все-таки уедете, вы почувствуете, что задержки обернулись хорошо.
Водолей (20 января - 18 февраля)Карта Таро: Умеренность, перевернутая
Вы можете попытаться оспорить свою точку зрения, но если человек не желает видеть вашу точку зрения, просто отложите это на потом.
Вы можете просто позволить им научиться на собственном горьком опыте. Зачем раздражать себя без причины, если в этом нет необходимости.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)Карта Таро: Паж Мечей, перевернутая
Сообщение, которое должно было быть доставлено вовремя, не дойдет до вас, если сначала не возникнут некоторые сбои.
Обязательно проверьте папку со спамом и свои сообщения, если вы ждете ответа, но, похоже, он не пришел к вам.