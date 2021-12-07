Подарки на Новый 2022 год: что выбрать родным и друзьям в зависимости от их знака зодиака?

2022 год совсем не за горами, а это значит, что люди уже планируют как порадовать своих близких людей. Однако, бывает, что нужно сделать подарок человеку, с которым познакомились совсем недавно, и тогда возникает вопрос: “Что же подарить?”.
В таком случае можно воспользоваться описанием характера по знаку зодиака. И отталкиваться от этих знаний, выбирая подарок на праздничное торжество. Независимо от того, верите вы в астрологию или нет, скорее всего, вы знаете их знак—и нельзя отрицать, что приятно найти подарок, который их порадует.
Овен
Овны достаточно активные личности, которые часто занимаются какой-то спортивной деятельностью. Их подарки обычно связаны со спортивным оборудованием. Все, что имеет отношение к их автомобилю, мотоциклу или велосипеду.
Телец
Тельцами правит Венера, планета красоты. Поэтому в интересах каждого дарить им красивые вещи, включая, но не ограничиваясь ими, шикарные сумки, восхитительно пахнущие спринцовки и шелковые наволочки, которые сохранят их волосы и кожу на месте.
Близнецы
Их любопытство-одно из важных их знака. Поэтому всему необыкновенному суждено будоражить их воображение.
Настольные игры, книги и посуда, которые являются одними из самых любимых. Их любимый цвет - лимонный, а любимый камень агат.
Рак
Скорее всего, лучшим решением подарка для Рака-это собрать всю семью вместе, поскольку они чувствуют себя счастливыми рядом с теми, кого они любят.
Подарок для рака:
Семейный портрет.
Камера для съемки вечных фотографий.
Книги по кулинарии и все, что связано с кухней.
Лев
Львы ценят подарки, которые дают им почувствовать себя особенными.
Поэтому выбирайте:
Модные украшения и часы.
Путешествия и билеты в необычное место.
Билеты в театр, на выставку, концерт и кино.
Девы
Вам нужно придумать практичный подарок, который повысит их производительность, например, книгу о самосовершенствовании или пару наушников. Все, что помогает им организовать свои задачи и жизнь, лучше всего подходит для этого знака зодиака.
Весы
Весы - самый стильный знак зодиака, так что купите им что-нибудь красивое! Юпитер в настоящее время в 5-м доме романтика, творчество, и удовольствие, поэтому они ценят все, что они могут использовать, чтобы это помогло им углубиться в искусство, музыку, кино, книги.
Скорпион
Они не любят случайных подарков, поэтому больше всего ценят что-то значимое. Скорпионы, как правило, интересуются такими предметами, как оккультные науки и психология, поэтому научная книга на эти темы-лучший подарок. Вы даже можете сделать шаг дальше и выбрать книгу о вампирах или даже спиритическую доску.
Стрелец
Все, что может помочь им узнать что-то новое, будет оценено по достоинству, например, набор для приготовления пищи или выживания. Все, что подразумевает выброс адреналина, будет любимо, например, уроки прыжков с парашютом.
Козерог
Козероги представлены деловыми людьми, которые любят роскошь и дорогие вещи. И им нравится это демонстрировать. Таким образом, каждая вещь, отражающая их индивидуальность и экономический статус, является идеальным подарком.
Водолей
У них уникальная точка зрения на мир, поэтому приветствуется любой подарок, который мог бы расширить их знания.
Попробуйте поискать новейшие гаджеты, такие, как электронная книга или книги об альтернативных методах лечения. Книга по астрологии входит в число их любимых идей для подарков.
Рыбы
Все, что может помочь им расслабиться, будет оценено по достоинству, например, книжка-раскраска или набор для медитации. Наборы, связанные с искусством, идеально подходят для их творческого и художественного восприятия.