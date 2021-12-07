В России хотят ограничить продажу алкоголя на Новый год

В России депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что продажу алкогольной продукции нужно ограничить на период новогодних праздников. По мнению члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Хамзаева считает, что все культурные мероприятия в праздничные дни нужно сделать бесплатными, чтобы население страны не «спивалось». Парламентарий считает, что такие напитки убивают организм человека, а в праздничные дни его употребление только растет.
– Меру знают не все, нам нужно что-то делать, потому что большинство граждан губят свое здоровье, предлагаю ввести определенные механизмы, направленные на защиту организмов людей, например, можно ограничить продажу алкогольной продукции в праздники, – заявил депутат.
Парламентарий считает, что все все культурно-досуговые мероприятия: все кинотеатры, театры, музеи, бассейны и спортивные комплексы должны стать бесплатными, чтобы людям было куда сходить. Соответствующее письмо он планирует направить в Минкультуры до конца года. А уже 15 декабря состоится заседание межфракционной депутатской рабочей группы, на котором данный вопрос будет обсуждаться. На совещании будут присутствовать сотрудники МВД, прокуратуры, Росалкогольрегулирования, Минпромторга, Минздрава и Минтруда.