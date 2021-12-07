Причину таинственных облаков в небе над Бердском опровергают горожане и доказывают необычным видео

Обсуждение необычных облаков, периодически появляющихся в небе над Бердском, переросло в целую дискуссию на сайте «Курьер.Среда». Некоторые пользователи обвиняют тех, кто видит в этом явлении происки химтрейлеров, в невежестве. Их противники уверены, что происходит опрыскивание с воздуха каким-то веществом.
- На 14-секундном видео летит обычный самолет над следом от химтрейла, летит эшелоном выше, там, где холоднее и воздух более разряжен. След за ним держится очень недолго, хотя должно быть наоборот. Что-то доказать все равно не получится, 80% населения смотрят федеральные каналы. А современные специалисты обоснуют все, как укажут, обсмеивая тех, кто верит своим глазам и опирается на логику, - написал 7 декабря в «Курьер.Среда» читатель, приславший запись с показавшимися ему странными кадрами.
Напомним, что накануне летчик, директор Новосибирского учебного авиационного центра ДОСААФ Владимир Горбунов раскрыл тайну странных облаков, объяснив их происхождение физическими законами. По его словам, самолеты оставляют за собой след в виде искусственных облаков, которые могут сохраняться как несколько секунд или минут, так и несколько часов. На это влияют температуры и влажности в пространстве движения воздушного судна.
- Белая полоса, которую оставляет за собой самолет, называется конденсационным или инверсионным следом... Из-за огромной скорости, с которой нагретый воздух выбрасывается из турбин самолета, конденсат быстро трансформируется в кристаллики льда, минуя жидкое состояние. Так и образуется плотный белый шлейф... Это искусственное облако, созданное турбореактивными двигателями, - пояснил Горбунов.
Бурное обсуждение не заставило себя ждать.
Аноним, 6 декабря:
- Так в школе теперь ничему не учат - вот народ и скатывается в средневековье.
Аноним, 6 декабря:
- Прям как в конце 80-х, когда учили, а полстраны «ученых» воду и крема заряжали через телевизор. Нормально сейчас учат. Для тех, кто хочет учится. А те, кто не хочет - всегда были, есть и будут. Вот на днях российские школьники в очередной раз все первые места заняли в международной олимпиаде.
3лой, 6 декабря: - Хоть и живем в XXI веке, а порой ощущение, что окружают тебя люди из средневековья! Молния сверкнула - Зевс искру метнул! Гром прогремел - бог тазик уронил! Необычные облака - это нас бог плодородия опыляет! Остаётся радоваться тому, что хоть затмение Солнца - это не крокодил его проглотил... Люди то ли в школе не учились?!
Аноним, 6 декабря:
- Они ее посещали. И теперь мир полон чудес и магии.
Аноним, 6 декабря:
- Про крокодила рано делать выводы. Думаю, что при том темпе одурачивания, которое исходит от государственных каналов, про крокодила и солнце мы еще услышим. Кто-нибудь помнит такие передачи на ТВ, как Шахматная школа, Очевидное-невероятное? А я помню. Что-то подобное предлагает сегодня центральное телевидение? Кроме перестирывания грязного белья у всяких Малаховых, и помойных ведер в адрес Украины у Соловьевых-Скабеевых-Поповых, ничего нет. Поэтому, я бы не стала уж слишком судить население за ограниченный кругозор. Большинству некогда заниматься самообразованием, потому как многие пашут на нескольких работах, чтобы прокормить семью.
Аноним, 6 декабря:
- А при чем тут современное образование? Наоборот ведь, совковое поколение удивляется молниям и облакам. Ну оно понятно - никто из них не учился, школа-пту-завод - вот весь путь.
Аноним, 6 декабря:
- По ТВ показывают то, что «пипл хавает». А передачи «со смыслом» есть: «Умники и умницы», «Галилео» (и как продолжение «Эксперименты»), канал «Культура», на канале «Звезда» много исторических передач, да и каналов типа «Дискавери» тоже уже много (для кабельного). Так что посмотреть есть что, но не всем интересно, а соответственно и время эфира у них не лучшее.
Елена, 6 декабря:
- В наше время существует огромное разнообразие различных каналов и передач, в том числе есть и обучающие каналы, например семейный канал «Радость моя». Авот моя соседка с большим удовольствием смотрит передачи про здоровье, про политику, так что каждому свое.
Пенсионер, 6 декабря:
- Ученые установили,что из века в век количество умных людей не увеличивается, пропорционально прогрессу в технике. Соответственно, дураков тоже меньше не становиться. Как и 100 лет назад некоторые боялись тележного скрипа, так и теперь боятся инверсионного следа.
Аноним, 6 декабря:
- Ой, у нас в школе природоведение было, на уроках изучали разновидности облаков: кучевые, перистые и т.д... Но еще мы были и пионерами и атеистами и все-таки учились по учебникам.
Raven, 6 декабря: - Пускай шапочки из фольги носят, тогда враг не проникнет в мозг.
Поросенок Петр, 6 декабря:
- Метод борьбы с этим явление давно известен, это шапочка из фольги! Только шапочка из фольги спасет вас от чипов Билла Гейтса и гнусных происков масонов!