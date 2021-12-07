В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:
И что же Вы так чистите дороги, а муниципальные парковки загребаете снегом???? Мэр, поднимись с кресла и разуй глаза....
Мэр, поднимись с кресла и разуй глаза....
В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:
И что же Вы так чистите дороги, а муниципальные парковки загребаете снегом???? Мэр, поднимись с кресла и разуй глаза....
От редакции
Плохо чистят дороги?
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