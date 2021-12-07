В Якутии фигура Снегурочки из снега довела до истерики местных жителей

В городе Алдан были установлены праздничные фигуры Деда Мороза и Снегурочки. И если с первым вопросом не возникло, то лицо внучки вызвало у местных жителей истерику: вместо лица на ней была тонкая скульптура с ямами для глаз и фигурами, напоминающими нос и рот. Сообщается, что к фигуре боятся подходить маленькие дети, а вот взрослые проявляют креативность и активно фотографируются с ней.
Местные жители подшучивают, что год выдался не легкий, вот Снегурочка и состарилась раньше времени. Также появилась версия того, что Снегурочка злоупотребляет алкогольными напитками. Ответственные граждане обратились в администрацию города с просьбой заменить данную фигуру.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в России хотят ограничить продажу алкогольных напитков на Новый год. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. Он аргументировал свои слова тем, что алкоголь губит организм человека, а оставаться в стороне чиновники не могут. Парламентарий считает, что в праздничные дни необходимо сделать бесплатными все культурно-досуговые центры, чтобы у жителей страны был выбор.