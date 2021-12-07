Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
07.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Якутии фигура Снегурочки из снега довела до истерики местных жителей

5:45:5812/7/2021
0

Ответственные граждане обратились в администрацию города с просьбой заменить данную фигуру. Дети боятся к ней подходить, а взрослые смеются.

В Якутии снегурочка поразила местных жителей и пользователей интернета. Фото: https://www.5-tv.ru/

В городе Алдан были установлены праздничные фигуры Деда Мороза и Снегурочки. И если с первым вопросом не возникло, то лицо внучки вызвало у местных жителей истерику: вместо лица на ней была тонкая скульптура с ямами для глаз и фигурами, напоминающими нос и рот. Сообщается, что к фигуре боятся подходить маленькие дети, а вот взрослые проявляют креативность и активно фотографируются с ней.

Местные жители подшучивают, что год выдался не легкий, вот Снегурочка и состарилась раньше времени. Также появилась версия того, что Снегурочка злоупотребляет алкогольными напитками. Ответственные граждане обратились в администрацию города с просьбой заменить данную фигуру.

Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в России хотят ограничить продажу алкогольных напитков на Новый год. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. Он аргументировал свои слова тем, что алкоголь губит организм человека, а оставаться в стороне чиновники не могут. Парламентарий считает, что в праздничные дни необходимо сделать бесплатными все культурно-досуговые центры, чтобы у жителей страны был выбор.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
снегурочкафигурыНовый год.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вам такая снегурочка?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Якутии фигура Снегурочки из снега довела до истерики местных жителей
5:45:58 12/7/2021
В Якутии фигура Снегурочки из снега довела до истерики местных жителей
Три главных молитвы в отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы 8 декабря
5:30:17 12/7/2021
Три главных молитвы в отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы 8 декабря
Многоэтажка в Тогучине, в которой произошел взрыв, не была газифицирована
5:27:08 12/7/2021
Многоэтажка в Тогучине, в которой произошел взрыв, не была газифицирована
БердскВ Бердске мэр Шестернин поручил создать горячую линию по злободневным вопросам
5:15:29 12/7/2021
В Бердске мэр Шестернин поручил создать горячую линию по злободневным вопросам
БердскВ Бердске с 15 декабря 2021 года подорожает проезд в автобусах, заявили в мэрии
5:12:46 12/7/2021
В Бердске с 15 декабря 2021 года подорожает проезд в автобусах, заявили в мэрии
БердскБердск отстает от плана Минздрава: вакцинировано лишь 37 833 бердчан, а это лишь 54% населения
5:01:12 12/7/2021
Бердск отстает от плана Минздрава: вакцинировано лишь 37 833 бердчан, а это лишь 54% населения
Можно ли 8 декабря убираться, солить капусту и ходить на кладбище в отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы?
5:00:54 12/7/2021
Можно ли 8 декабря убираться, солить капусту и ходить на кладбище в отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы?
Новые санкции США угрожают российским олигархам
4:50:59 12/7/2021
Новые санкции США угрожают российским олигархам
В России хотят ограничить продажу алкоголя на Новый год
4:33:46 12/7/2021
В России хотят ограничить продажу алкоголя на Новый год
Можно ли 7 декабря убираться, солить капусту и ходить на кладбище в праздничный день великомученицы Екатерины?
4:30:01 12/7/2021
Можно ли 7 декабря убираться, солить капусту и ходить на кладбище в праздничный день великомученицы Екатерины?