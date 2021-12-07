В Бердске частные перевозчики могут стать банкротами. Когда транспортная реформа «захватит» город, ответили в мэрии

Стало известно, стоит ли ждать появления транспортной реформы в Бердске.
Напомним, новость о транспортной реформе всколыхнула город в ноябре 2020 года. Инициатором реформы стал Минтранс. Предполагалось, что в Бердске пассажирскими перевозками займется государственная корпорация ВЭБ.РФ. Компания тщательно планировала организовать новый подход работы. Единый перевозчик предлагал поставить на все линии большие низкопольные автобусы, которые были бы выкрашены в один цвет. Промежуток между рейсами составил бы от 20 минут. Все «Газели», «Форды» и «ПАЗ» прекратили бы свое функционирование. Договор на год с новым перевозчиком обошелся бы Бердску в 905 млн рублей. Стоит отметить, что доходы местного бюджета на тот момент составляли всего порядка 933 млн рублей в год.
Как рассказала «Курьер.Среда» 7 декабря 2021 года начальник транспортного отдела Бердска Надежда Нятина, в настоящее время не планируется заход транспортной реформы в город. По словам руководителя, заседания на эту тему неоднократно проводились в министерстве транспорта.
- Возможно, когда-то реформа и свершится, но для этого должны быть более благоприятные экономические условия. Система, может быть, и в чем-то хороша в условиях нынешнего рынка, потому что все тяжелее и тяжелее частным предпринимателям существовать и есть много замечаний. Где-то сказался коронавирус. Предприятия не только транспортной отрасли жаловались, что народу все меньше. Если бы была такая транспортная реформа, то она бы дала устойчивое существование системы перевозок, но в условиях нынешнего дефицита бюджетных денежных средств это сделать трудно,- сказала директор транспортного отдела.
Кроме того, Надежда Нятина подчеркнула, что в данной реформе есть и свои минусы. Так, в транспортный отдел неоднократно поступали жалобы, люди высказывали свои возмущения.
- Были жалобы от перевозчиков. Опасения были связаны с их бизнесом. Пассажиры беспокоились, что увеличится время ожидания автобусов, ведь для того, чтобы заполнить большой автобус нужно, чтобы народ на остановке скопился. Маршрутку, за исключением каких-либо непредвиденных обстоятельств, порой ждать всего ничего приходится,- произнесла Надежда Валерьевна.
Отметим, что в результате транспортной реформы в Новокузнецке, мэру города пришлось извиняться перед горожанами. В первый день перевозчик выпустил на линию около 100 автобусов из 300 необходимых. Такого количества техники не хватило, чтобы перевезти всех пассажиров и сделать это вовремя.
Ранее «Курьер.Среда» рассказывал, что в Бердске с 15 декабря вырастут цены на проезд в муниципальных автобусах.