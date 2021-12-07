Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
07.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Бердск отстает от плана Минздрава: вакцинировано лишь 37 833 бердчан, а это лишь 54% населения

5:01:1212/7/2021
0

Министерство здравоохранения региона требует привить в городе не менее 80% населения.

Бердск отстает от темпов вакцинации. Фото: pixabay

Оперативный штаб Бердска по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил новые данные о привитых от ковида в городе. Так, за минувшие сутки 7 декабря в Бердске вакцинацию прошли 835 человек. Из них 1 компонент поставили 270 человек; 2 компонент - 565 человек; из них привились "Спутником Лайт" - 135 человек.
Итого вакцинировано в Бердске: 1 компонент "ГамКовидВак", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" - 37759 человек.
2 компонент "ГамКовидВак", "ЭпиВакКорона", "КовиВак"- 30188 человек.

Однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" - 7645 человек.

Полностью прошли вакцинацию - 37833 человек, что составляет 54.8% от плана, установленного Минздравом Новосибирской области - 69020 чел., т.е. 80% от населения Бердска.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
прививкакоронавирус вакцина
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы привились?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Новые санкции США угрожают российским олигархам
4:50:59 12/7/2021
Новые санкции США угрожают российским олигархам
В России хотят ограничить продажу алкоголя на Новый год
4:33:46 12/7/2021
В России хотят ограничить продажу алкоголя на Новый год
Можно ли 7 декабря убираться, солить капусту и ходить на кладбище в праздничный день великомученицы Екатерины?
4:30:01 12/7/2021
Можно ли 7 декабря убираться, солить капусту и ходить на кладбище в праздничный день великомученицы Екатерины?
БердскКогда Бердск завалит мусором: Из-за банкротства регоператора «Экология-Новосибирск» горожане не знают, кому платить за мусор
4:17:25 12/7/2021
Когда Бердск завалит мусором: Из-за банкротства регоператора «Экология-Новосибирск» горожане не знают, кому платить за мусор
В Приморье блогер запустил прямой эфир из гинекологической операционной
4:15:50 12/7/2021
В Приморье блогер запустил прямой эфир из гинекологической операционной
БердскПричину таинственных облаков в небе над Бердском опровергают горожане и доказывают необычным видео
4:15:08 12/7/2021
Причину таинственных облаков в небе над Бердском опровергают горожане и доказывают необычным видео
БердскГрафик выплаты детских пособий с 3 до 7 лет за январь 2021 уже известен
4:01:02 12/7/2021
График выплаты детских пособий с 3 до 7 лет за январь 2021 уже известен
В Новосибирской области в многоэтажке взорвался газ
4:00:34 12/7/2021
В Новосибирской области в многоэтажке взорвался газ
Что из еды разрешено выставлять на стол 8 декабря в отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы
4:00:11 12/7/2021
Что из еды разрешено выставлять на стол 8 декабря в отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы
Чтение карт Таро для каждого знака зодиака на 7 декабря 2021 года
3:36:36 12/7/2021
Чтение карт Таро для каждого знака зодиака на 7 декабря 2021 года