Бердск отстает от плана Минздрава: вакцинировано лишь 37 833 бердчан, а это лишь 54% населения

Оперативный штаб Бердска по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил новые данные о привитых от ковида в городе. Так, за минувшие сутки 7 декабря в Бердске вакцинацию прошли 835 человек. Из них 1 компонент поставили 270 человек; 2 компонент - 565 человек; из них привились "Спутником Лайт" - 135 человек.
Итого вакцинировано в Бердске: 1 компонент "ГамКовидВак", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" - 37759 человек.
2 компонент "ГамКовидВак", "ЭпиВакКорона", "КовиВак"- 30188 человек.
Однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" - 7645 человек.
Полностью прошли вакцинацию - 37833 человек, что составляет 54.8% от плана, установленного Минздравом Новосибирской области - 69020 чел., т.е. 80% от населения Бердска.