Многоэтажка в Тогучине, в которой произошел взрыв, не была газифицирована

На просторах интернета появилось видео с места взрыва газа в одной из местных квартир Тогучина. На кадрах видно, как в одной из квартир разбросаны вещи, выбиты стекла, слетели даже входные двери. Такая же обстановка царит и в подъезде жилого дома. Известно, что дом не был газифицирован, а на кухне 18-летнего Игоря находились баллоны с пропаном. По предварительной информации, один из них был не до конца закрыт, из-за чего и произошла утечка, а утром в квартире взорвался газ.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в Новосибирской области в квартире взорвался газ, а хозяин жилого помещения был госпитализирован в тяжелом состоянии с многочисленными ожогами. Известно, что молодого человека подключили к аппарату ИВЛ, он находится в бессознательном состоянии. В результате взрыва выбило окна в шести соседних квартирах. Следственный комитет проводит проверку по данному факту.