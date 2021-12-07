СК выложил видео с шахты «Листвяжная» после взрыва

Следственный комитет России по Кемеровской области опубликовал на своем YouTube-канале видео с шахты «Листвяжная» после взрыва. Также в объективы камер попала работа следователей региона после трагедии. На кадрах сотрудники ведомства изучают карту предприятия, затем спускаются и под землю, в помещение, где расположен уголь.
Взрыв на шахте «Листвяжная» произошел 25 ноября, на момент происшествия под землей находились 285 человек, большинству из них удалось выбраться. Общее число пострадавших достигло 106 человек, из них 51 погибший: 46 сотрудников шахты и пять спасателей. После случившегося в регионе был объявлен трехдневный траур. Семьям погибших и пострадавших направлялись денежные средства в качестве поддержки. В на девятый день после трагедии с десятками погибших, местные жители провели траурные мероприятия: они собрались у монумента, возведенного в память о погибших шахтерах и носили цветы к Вечному огню. Также во всех церквях региона проводились панихиды.
Основной причиной происшествия эксперты называют взрыв метана. Сейчас специалисты проводят ряд мероприятий, которые определят обстоятельства, которые привели к взрыву. А вот президент России Владимир Путин заявил, что взрыв произошел из-за халатного отношения руководства шахты. По его мнению, управленцы скрыли факт загазованности шахты, чтобы не приостанавливать деятельность предприятия.