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В Бердске на покупку функционального стула Матвею Динега, страдающего ДЦП за 10 дней, собрано 191 410 рублей. Новогодняя мечта ребенка сбылась

7:54:0312/7/2021,Алина Бурова
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Родственники мальчика поблагодарили читателей «Курьер.Среда» и передали низкий поклон. Устройство уже заказали. Остаток средств мать Матвея направила на покупку еще одного тренажера для мальчика.

Матвей Динега со своей мамой и дома. Фото: "Курьер.Среда"/Оксаны Динега

В Бердске мать и бабушка 9-летнего Матвея Динега, страдающего ДЦП, поблагодарили читателей «Курьер.Среда» за сбор средств и проявленное неравнодушие.

Сбор средств «Курьер.Среда» объявлял 24 ноября. Матвею Динега очень был необходим функциональный стул. Стоимость его в магазине «Кислород» Новосибирска составляла 187900 рублей, а доставка по Бердску насчитывалось еще в размере 1500 рублей. Также мальчику необходим был тренажер «Гросс». Сбор средств на данное приспособление семья объявляла в социальных сетях самостоятельно, но собранных средств не хватило. Бабушка и мама Матвея уже окончательно перестали верить в чудо, однако за несколько дней все изменилось.

Вчера, 6 декабря, в редакцию «Курьер.Среда» пришла бабушка Матвея Нелля Чайковская и сообщила, что последним днем сбора стало 3 декабря. На карту семье поступило 191 410 рублей. Функциональное устройство «Далматинчик» Матвейке уже заказали.

- Я от чистого сердца, как бабушка Матвея благодарна всем, кто помог нам. Спасибо большое! Я принесла отчитаться за стульчик. Мы рассчитались. Стульчик нам привезут где-то 20 декабря. Как только привезут, мы сфотографируем и все отчитаемся. Всем большое, пребольшое спасибо. Счастья, успехов в Новом году,- обратилась с благодарность к благотворителям бабушка.

Оксана Динега, будучи мамой Матвея, присоединилась к словам Нелли Васильевны. Оксана записала на отдельный лист все поступления от сибиряков. Финансовую помощь оказали около 275 граждан. Сумы поступлений насчитывались от 100 рублей до 3000 рублей. Помимо физических лиц, Матвею оказала помощь и сотрудники организации «Совкомбанк». Они перечислили мальчику 20000 рублей.

Как выяснилось, в магазине «Кислород» семья Динега сделали скидку. За устройство «Далматинчик» они заплатили 159 700 рублей. Оставшиеся 9000 рублей пошли на тренажер «Гросс». Еще 9000 рублей направили на покупку теплого мешка для ног на коляску. 13710 пойдут на оздоровительный массаж Матвею. Как стало известно, ребенок записан к специалисту на январь.

Редакция «Курьер.Среда» верит в бумеранг добра и говорит спасибо! Именно благотворительность очищает души и дарит надежду, когда казалось бы уже все потеряно. Можно смело сказать, что надежда у маленького Матвея в себя и добрых людей уже есть.

Напомним, Матвею Динега поставили диагноз ДЦП, когда ему было 1,5 года. Со временем у мальчика начали появляться приступы эпилепсии. По словам матери, когда она услышала неутешительный диагноз от врачей, то ощутила многое. Были и чувства боли, и отчаяния, и слез. Биологический отец от Матвея отвернулся, но Оксана никогда не утрачивала веры: в себя, в мир и в добрых людей.

Поступления от благотворителей Матвею Динега. Фото: Оксаны Динега

Поступления от благотворителей Матвею Динега. Фото: Оксаны Динега

Поступления от благотворителей Матвею Динега. Фото: Оксаны Динега

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Здоровья Матвею и всем, всем, всем!

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