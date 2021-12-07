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07.12
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В Краснодарском крае школьники несколько раз подожгли дом учителя ради TikTok

6:50:3412/7/2021
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Сначала внимание подростков привлекла баня жилого дома, затем они решили поджечь крыльцо, а после облили бензином сам дом.

Школьники сожгли дом, чтобы выложить видео в TikTok. Фото: Pixabay.com

В Краснодарском крае двое школьников три раза подожгли дом, чтобы выложить видео в TikTok. Позже выяснилось, что дом принадлежал учителю физики. Сначала внимание подростков привлекла баня жилого дома, затем они решили поджечь крыльцо, а после облили бензином сам дом. После чего они совершили поджог здания и наблюдали за происходящим, снимая все это на камеры мобильных телефонов. Все случилось в поселке Памяти 13 борцов, по словам преподавателя, это была его дача, постройку уже не спасти, потому что обгорела слишком большая ее часть.

Также известно, что в результати нескольких поджогов никто не пострадал, сам учитель физики и его супруга проживают не в этом доме. По словам очевидцев, парни снимали все происходящее, что выложить видео в TikTok, однако сами подозреваемые заявляют, что они не причастны к произошедшему несчастному случаю. Сейчас доследственную проверку проводят органы правопорядка, им предстоит установить точные обстоятельства, при которых произошло возгорание и установить подозреваемых лиц.

Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в Новосибирской области взорвался газ в одной из квартир жилого дома. Известно, что за взрывом последовал пожар. Сейчас 18-летний парень, который пытался приготовить себе завтрак госпитализирован врачами, он находится в бессознательном состоянии. Молодого человека подключили к аппарату ИВЛ. Известно, что от взрывной волны выбило окна в шести соседних квартирах этого подъезда.

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школьникивозгораниепожар
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