В Красноярске насильник пытался посреди улицы на лавочке раздеть девушку

В Красноярске депутат краевого Заксобрания Елена Пензина выложила в свой Telegram-канале видео, на котором видно, как молодой человек в черной куртке, капюшоне и с коричневым портфелем принудительно раздевает девушку прямо на одной из местных лавочек. Все происходящее незаметно снял один из жителей близлежащих домов из окна своей квартиры. По словам парламентария, в ее распоряжении находится полная версия видеозаписи, на которой отчетливо видно лицо злоумышленника.
– Насильники уже никаких границ не видят, это наглость чистой воды. Мне прислали это видео очевидцы из Зеленой Рощи. Хорошо, что есть неравнодушные граждане, которым не все равно, что происходит вокруг них. Такие люди и спасли героиню видео, которая активно сопротивляется. Видео направлено в отделение полиции, чтобы организовать дальнейшее разбирательство, – написала она.
Известно, что сейчас территориальный Следственный комитет проводит проверку по данному факту. А заявлений со стороны пострадавшей в отделение не поступало. Следователи пытаются установить личность злоумышленника для проведения дальнейших следственных действий.