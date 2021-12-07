В Казани жена из мести к мужу избила годовалую дочь и сняла издевательства на видео

В Казани местная жительница избивала собственную дочь, которая родилась год назад и снимала происходящее на видео. На кадрах видно, как раздетый ребенок лежит на полу, а мама пинает собственную дочь и всячески над ней издевается, несмотря на слезы ребенка, родительница останавливаться не собирается. Известно, что женщине, совершившей жесткое избиение 31 год, а на такой шаг она решилась из мести к мужу.
Сейчас Следственный комитет завел на женщину сразу два уголовных дела по статьям об истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию. Также у мамы забрали ребенка, годовалая девочка сейчас находится под присмотром врачей. Также сообщается, что нападавшая отправила сделанную запись своему мужу, который сообщил об инциденте матери. А она уже обратилась в правоохранительные органы.