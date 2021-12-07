Обнаружены тела еще 13-и погибших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

В Кемеровской области на шахте «Листвяжная» горноспасатели нашли тела еще 13-и погибших шахтеров в результате взрыва. Сейчас сотрудники спасательных служб поднимают тела горняков на поверхность земли. Под землей остались еще два тела. Известно, что из-за поручения главы МЧС Александра Чуприяна поисково-спасательные операции велись беспрерывно.
Взрыв на шахте «Листвяжная» произошел 25 ноября рано утром. Тогда под землей находились 285 человек. Некоторым из них удалось выбраться. Однако 96 человек все же пострадали. Общее число погибших составило 51: из них 46 горняков и пять спасателей. Возбуждено два уголовных дела о нарушении промышленной безопасности и о халатности. Арестованы пять человек — это руководители шахты и сотрудники местного отдела Ростехнадзора. После случившегося в регионе был объявлен трехдневный траур. А на девятый день после ЧП родственники пострадавших и погибших собралась у монумента погибшим шахтерам и возвели цветы к Вечному огню.