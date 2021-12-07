В Екатеринбурге умерла попавшая под электричку сотрудница вокзала

В Екатеринбурге сотрудница вокзала попала под электричку и получила травмы, несовместимые с жизнью. Все случилось сегодня, 7 декабря, на девятом пути станции "Екатеринбург-Пассажирский" в 8:27. Тогда машинист электропоезда совершил наезд на одну из сотрудниц вокзала. А пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте заявила, что пострадавшая скончалась в медучреждении. Транспортная прокуратура после инцидента проверит соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Также проверка будет проведена сотрудника регионального Следственного комитета.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в Москве пассажир метро упал под поезд и погиб. Все случилось на станции "Первомайская" 7 декабря на синей ветке метро. Сейчас движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено и вводится в график. Также известно, что после случившегося пострадавшего госпитализировали в медучреждение с черепно-мозговой травмой, где он и скончался от полученных травм.