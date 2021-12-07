В Москве задержали 18-летнего парня с арсеналом оружия: Хотел устроить расстрел в школе

У Здания одной из столичных школ полицейские задержали бывшего ученика заведения с пистолетом и холодным оружием. Парень собирался совершить теракт. Об этом он написал в одной из социальных сетей перед тем, как выехать в образовательное учреждение. Все случилось в Мещанинском районе Москвы. Там 18-летний Арсений заявил, что хочет совершить нападение. Об этом он рассказал двум ученика 10-го класса. Ответственные школьники доложили об этом руководству школы № 1297. Изначально парень собирался совершить преступление 7-го декабря. Однако по непонятным причинам решил приехать раньше.
Также сообщается, что подозреваемый попал на территорию школы перепрыгнув через забор. После этого злоумышленник долгое время ходил по периметру и подозрительно всматривалась во все происходящее. Но все сотрудники уже были оповещены о планах совершеннолетнего. Его удалось задержать прямо на входной группе. Судя по боеприпасам, молодой человек был настроен серьезно: при нем нашли пневматический пистолет, три газовых баллончика и три ножа. Подозреваемого доставили в территориальное отделение полиции. Ведутся следственные действия. Его поместили в изолятор временного содержания.