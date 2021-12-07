В Балаково мужчина насмерть забил жену в машине такси во время поездки

В Балаково мужчина избивал свою жену в ожидании такси, а затем и во время поездке прямо в салоне автомобиля. Пострадавшая скончалась через некоторое время после прибытия. Известно, что 33 летний подозреваемый выпивал с товарищем в одном из местных баров, а после разгульного вечера не смог дозвониться до 32-летней супруги, которая по рабочим вопросам уехала в соседнее село. Тогда он вызвал такси и вместе с другом направился на поиски жены, пишет Комсомольская Правда.
– Приехав в село, где находилась его сожительница, пьяный мужчина нанес ей несколько ударов кулаком в голову и сказал, чтобы она ехала вместе с ним домой. По дороге в такси злоумышленник не прекратил избиение и еще несколько раз ударил жену в область лица, – сообщается в пресс-службе Следственного комитета России.
Приехав домой, пострадавшая заявила, что плохо себя чувствует, ей настолько настолько не по себе, что пришлось вызывать сотрудников скорой помощи. Прибывшие на место медики госпитализировали пациентку в реанимационное отделение, где боролись за ее жизни несколько дней. Но 29 ноября она скончалась от полученных травм. По данным экспертов, жена нападавшего погибла от тупой травмы головы с кровоизлиянием и отеком головного мозга. Мужчине выдвинули обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений, которые повлекли смерть человека. Он признал вину.