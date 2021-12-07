В ЦГБ Бердска телефоны разрываются от звонков пациентов: мэр Шестернин задал вопросы главврачу Дробинской

В Бердской центральной городской больнице огромная нагрузка накладывается на колл-центр учреждения. Об этом сообщила главврач медучреждения Алла Дробинская на прошедшем 6 декабря расширенном аппаратном совещании. Также на мероприятии глава города Евгений Шестернин поинтересовался у врача о ходе работ по открытию в микрорайоне «Белокаменном» филиала поликлиники №2. Получив положительный на данный вопрос, градоначальник спросил о порядке записи к медицинским специалистам больницы.
– Запись к врачам производится за две недели до посещения специалиста узкой направленности, если же пациенту нужна неотложная медицинская помощь, она ему будет оказана в день обращения, – заявила Дробинская.
Также на сайте ведомства говорится о том, что глава города обратил свое внимание на то, что в больнице работают порядка восьми операторов, однако жалобы на колл-центр продолжаются. По словам местных жителей, время ожидания составляет порядка 10-и минут. Основная часть звонков совершается в первую половину дня. Также главный врач сообщила, что учреждение ведет активную работу с пациентами каждый будний день с 8-00 до 20-00, в выходные дни с 9-00 до 15-00.