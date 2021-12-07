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Ревакцинация «Спутником Лайт» в Бердске за 15 минут: Рассосалась ли давка за прививкой от коронавируса в поликлиниках ЦГБ

9:23:2412/7/2021,Анастасия Солодкова
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В пункте вакцинации в бывшей городской стоматологии во вторник поставили последний укол однокомпонентным препаратом. Но другие вакцины есть. Город остается в «красной зоне» по темпам вакцинации, хотя в поликлиниках пусто.

В пункте вакцинации на ул. Ленина, 43 в Бердске нет очередей. Фото: Анастасия Солодкова/"Курьер.Среда"
Сюжет: QR-коды, запреты, вакцинация
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Прежде чем поставить повторную прививку от коронавируса по прошествии полугода с момента вакцинации, Анна уточнила в колл-центра Бердской ЦГБ, куда ей лучше пойти. Вежливая девушка сообщила по телефону, что ревакцинацию проводят в помещении бывшей стоматологической поликлиники по адресу: ул. Ленина, 43 (стоматология, напомним, переехала в корпус на ул. Пушкина). Хотя уколят в любом прививочном пункте. Впрочем, она не смогла ответить, есть ли «Спутник Лайт». Но заверила, что вакцина от коронавируса есть во всех пунктах вакцинации горбольницы — никакого дефицита.

Анна пришла в поликлинику уже после полудня и удивилась пустым коридорам. Судя по всему, лечебное заведение еще не работает полноформатно. Во всяком случае регистратура закрыта. Девушка в гардеробе измерила температуру и подсказала, в какой кабинет нужно идти. Собственно их два всего и были открыты: один, - где проверяют заполненную перед входом анкету, вносят данные пациента в базу и измеряют сатурацию, второй, - где вводят вакцину.

Перед дверью ожидают два человека. Еще подошли двое — привели бабушку на прививку. Никакой толчеи, очереди и нервотрепки. Что называется, со всеми формальностями, раздеванием и надеванием бахил на ревакцинацию у Анны ушло не более 15 минут.
- Подозрительно это. Люди не хотят ставить прививки или все уже ввели вакцину? А может, в другие пункты вакцинации ходят, где толпы и риск заразиться? - интересуется Анна.

Она рассказала, что ей ввели последнюю ампулу однокомпонентного «Спутника Лайт», который оставался в этом пункте вакцинации. Но медики отметили, что есть другие вакцины. Первый раз она прививалась «Спутником V» (ГамКовидВак — разработка центра им. Гамалеи). Медик сказала, что QR-код придет через 21 день, порекомендовала сегодня не мочить место укола и не употреблять алкоголь.

Судя по цифрам статистики, бердчане крайне неохотно прививаются от коронавируса. Вакцинация идет уже год, а прививки поставили менее 55% жителей Бердска. На 7 декабря полностью вакцинировались около 38 тыс. человек. Чтобы город вышел из «красной зоны» и выработал коллективный иммунитет, должны привиться от ковида еще почти столько же — более 31 тыс. человек. Тогда вакцинация достигнет 80%. Такой порог установили и в региональном, и в федеральном минздраве, поскольку он позволит остановить распространение инфекции.

Такими темпами вакцинации, как сейчас, Бердску понадобится еще год до создания коллективного иммунитета. Но коронавирус не дремлет, изобретая новые мутации и штаммы. Вот уже и южноафриканский «омикрон» захватывает страны и континенты, добрался до России. Как он поведет себя, пока ученые и врачи не дают однозначного ответа.

При этом суточный прирост новых заразившихся в Бердске не уменьшается. С начала октября он держится на уровне 14 человек за сутки. Рекорд был установлен 10 октября, когда выявили 16 новых случаев ковида. До этого за сутки обнаруживали 5-7 заболевших. То есть заражаемость увеличилась вдвое. На 7 декабря общее число заболевших ковидом бердчан с начала пандемии (считается с марта 2020 года) составляет 3263.

Переболел каждый 32-й бердчанин, включая стариков и младенцев. Ковидный госпиталь Бердской ЦГБ заполнен пациентами. Каждый день туда поступает в среднем 15 новых больных. Каждый день в Новосибирской области от коронавируса умирает примерно 14-16 пациентов. 6 декабря зафиксирован максимум за все время наблюдения — 18 погибших за сутки. А российская статистика говорит, что за второй год пандемии вдвое увеличились цифры по смертности и по заражаемости ковидом.

Родственники привели бабушку на прививку от коронавируса. Фото: "Курьер.Среда"

Анна ввели последнюю дозу однокомпонентного "Спутника Лайт". Фото: "Курьер.Среда"

Обязательная термометрия на входе. Фото: "Курьер.Среда"

id="" align="aligncenter" width="900"> Надеть бахилы и обеззаразить руки на входе. Фото: "Курьер.Среда"

Ступени бывшей стоматологии починили. Фото: "Курьер.Среда"

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прививкичисло заболевшихвакцина от коронавирусаВакцинация.Бердская ЦГБ
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Почему люди отказываются от прививок?

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