Леонардо Ди Каприо пригласили на Всемирный саммит по вечной мерзлоте в Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев пригласил голливудского актера Леонардо Ди Каприо на Всемирный саммит по проблемам вечной мерзлоты, который состоится в республике в 2023 году. Такое приглашение было аргументировано тем, что артист не является равнодушным человеком, особенно к проблемам, связанным с экологией и сохранением разных видов животных. По словам Николаева, он хочет, чтобы актер поделился своим опытом с остальными участникам саммита. Пока неизвестно, намерения это главы или он уже направил пригласительное письмо на имя голливудской звезды.
– Хочу сказать, что нас будет честью присутствие Леонардо Ди Каприо на наше мероприятие, мы дадим ему высказаться и может быть, он поделится с нами своим опытом по сохранению мерзлоты, – заявил глава.
В августе голливудский актер посвятил часть своей публикации в Instagram лесным пожарам в Якутии. Пост состояли из видеозаписи, в которую вошли кадры из разных частей планеты за месяц. Среди оказался кадр горящего леса, расположенного в Сибири. Также к популярному артисту обращалась и экоактивистка Роза Дьячковская. Она просила Ди Каприо о помощи в ситуации с лесными пожарами в Якутии. По словам заявительницы, звезда ответил на данное обращение, а в качестве доказательств она прикрепила скриншоты переписки.