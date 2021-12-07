В Бердске депутаты требуют парк с аттракционами для жителей Микрорайона: Спикер горсовета Владимир Голубев заявил, что там будут пить «пивко»

В горсовете Бердска обсудили создание парка на Микрорайоне. Вопрос о необходимости создания парковой зоны подняла Елена Белова. Депутат акцентировала внимание на то, как жители Микрорайона заявляли - им накладно ездить в городской парк с детьми на аттракционы и карусели.
- У вас был вопрос создания парка на Микрорайоне, по аналогии с центральной частью Бердска. На сегодняшний день возле школы №11 у нас есть по зоне ПЗЗ рекреация. Там сейчас сделали проект парка, который проходит экспертизу. При получении положительного заключения экспертизы на следующий год там будет строительство парка. Это первая зона. Вторая - возле школы №6, которая находится в Южном. У нас был проект планировки, на котором было предусмотрено зона так называемого «Арбата», и три парковые зоны. Еще одно место, где предусмотрена парковая зона по ПЗЗ - это на ул. Рогачева и Ключевой. Вот получается три крупные зоны непосредственно в микрорайоне, - доложил начальник управления градостроительства Бердска Дмитрий Есиков.
- Что из этого можно сравнить с центральным парком? - задала вопрос выступающему Елена Белова.
Дмитрий Есиков отметил, что площадь центрального парка довольна велика и в микрорайоне участков подобных размеров нет. Елена Белова отметила, что вопрос заключается не столько в площади, а в наполняемости парка развлечениями для детей. После ее замечаний слово взял председатель горсовета Владимир Голубев. Спикер заявил, что для начала, чтобы поднимать этот вопрос на обсуждение нужно определится конкретно, что необходимо.
- Мечтать мы можем о чем угодно, например, чтобы через каждые 500 метров были аттракционы. Другой момент, будут ли они окупаться и будут ли востребованы. Считаю, что это самое важное. Повторюсь - я за то, чтобы на Микрорайоне сделать аттракционы, но вопрос, будет ли это экономически выгодно? Здесь есть аттракционы, но поверьте мне, не так сладко им живется, как хотелось бы. Если бы это было золотое дно, то здесь бы отбоя не было от желающих покататься. Я соглашусь, что парковые зоны нужны и т.д, но рассматривать замену центральному парку...Не знаю, у нас же есть леса? Давайте в лесах, например, это рассмотрим,- высказался Голубев.
Елена Белова подчеркнула, что по численности Микрорайон превышает центральную часть Бердска. Вопрос создания парка в данной части города стоит даже у депутатов в наказах.
- Не у всех есть автомобили. Большую часть с ребятишками мы направляем в центр. Если бы было место, где можно было бы сделать парк - это было бы замечательно. Та задача, чтобы сделать парк она не выполняется на сегодняшний день вот этой планировкой. Вы же сами понимаете, Владимир Алексеевич, что в лесу парка не сделать,- произнесла Белова.
Председатель горсовета вторил депутату, что проживающие бердчане ул. Купца Горохова и других параллельных улицах категорически против парка.
- У меня только два раза контейнер переворачивали. Я живу там 18 лет. За эти года, как только построилась школа и детсад, кроме проблем у меня ничего не появилось. А если мы еще сделаем парк, туда будут ходить молодые люди, чтобы попить пивка, то тогда еще прибавятся проблемы. Так что кто-то «за», а кто-то «против». Если мы хотим парковую зону с аттракционами, то давайте подумаем, где ее разместить. Все кругом просчитывается экономически. У нас население 100 тысяч человек всего в Бердске, поэтому я сомневаюсь, что для такого города нужны две большие аттракционные площадки. Может быть, лучше сделать одну, но скажем так, насыщенную? - высказался Голубев.
Депутат Семен Лапицкий предложил в качестве участка под парк поле на ул. Космической.
- Да, там проходят коммуникации. Можно обойти эти зоны на случай эксплуатации и рядом есть большой микрорайон, - изрек народный избранник.
В результате дискуссии, представители горсовета решили, что к вопросу о создании парковой зоны на Микрорайоне будут возвращаться неоднократно. Что из этого получится - покажет время.