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Главу района Петербурга задержали по подозрению в хищениях 150 млн рублей: В должности он проработал меньше месяца

11:04:3812/7/2021
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До работы во главе районной администрации Иван Громов в течение пяти лет трудился администрации Петроградского района, там он и возглавлял комитет по информатизации, где и похитил деньги.

Задержанный Иван Громов днем ранее покинул пост. Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге задержали экс-главу Калининского района, который встал во главе администрации 12 ноября, а спустя менее месяца подал прошение об отставке. Во вторник 7 декабря стало известно о его задержании.

Предварительно сообщается, что речь идет о возможном хищении 150 миллионов рублей, это могло произойти в период, когда Громов возглавлял комитет по информатизации в администрации другого района. Отставку главы Калининского района принял губернатор Александр Беглов, сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник.

До работы во главе районной администрации Иван Громов в течение пяти лет был руководителем администрации Петроградского района, там он и возглавлял комитет по информатизации.

Ранее Александр Беглов освободил от должности двух вице-губернаторов - Александра Бельского и Николая Бондаренко. Это произошло в сентябре. Тогда же постов лишились Александр Ржаненков, возглавлявший Комитет по социальной политике, Валерий Гарнец, возглавлявший администрацию Выборгского района и Николай Цед - глава администрации Приморского района.

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