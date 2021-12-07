В сети появился последний трейлер новой «Матрицы»

В сети появился последний тизер по научно-фантастическому фильму «Матрица: Воскрешение». Его опубликовали на YouTube-канале киностудии Warner Bros. Pictures. Премьера картины запланирована на 16 декабря. Исходя их материалов предыдущего трейлера, можно сделать вывод, что Нео опять живет в матрице. Он также пропивает лекарственные препараты синего цвета, пользуется услугами психотерапевта и видит странные сны, в них ему приходят воспоминания. Однажды он встретил Тринити, однако они не узнали друг друга.
Видеоролик начинается со штурма заброшенного здания, в помещении девушка сидит за компьютером, однако лицо героини не показывается, далее идет напоминании первой серии оригинальной трилогии, на которых агент Смит рассуждает о жизни миллионов людей. Нео забыл все события, которые происходили с ним после выхода из матрицы. Примечательно, что Тринити также не помнит ничего из того, что было. И конечно же, их встреча должна состояться.
В новой «Матрице» к своим ролям вернулись Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Джада Пинкетт-Смит, Ламбер Вильсон и Дэниел Бернхардт. В проекте участвовали Яхья Абдул-Матин II, Нил Патрик Харрис, Кристина Риччи, Джонатан Грофф, Приянка Чопра, Макс Римельт и др. Отмечалось, что Хьюго Уивинг и Лоренс Фишберн, сыгравшие агента Смита и Морфеуса в оригинальных фильмах, не появятся в сиквеле.