В России за сутки 7 декабря выявили 31 096 случаев заражения коронавирусной инфекцией

Сегодня, 7 декабря, оперативный штаб России по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил новые данные о зараженных в стране. Так, за последние сутки в регионах выявили 31 096 новых случаев. Скончались за это же время 1 182 человек, 34 615 выздоровевших.
В Москве заразились 2 573 человека — на 561 меньше, чем вчера. В Подмосковье заболело 2 208 человек, в Санкт-Петербурге — 2 381.
Напомним, что в Бердске сегодня выявили 14 новых зараженных. Всего в городе зарегистрировано 3263 случая коронавирусной инфекции.
Под наблюдением медиков находятся 1163 жителя. В образовательных организациях: заболевших ковидом – 46 воспитанников (СОШ - 40, ДС - 6) + 1 сотрудник. Контактных всего 1191, из них школы - 1081, сады - 110. Закрыты по ковиду: 6 групп в дошкольных учреждениях и 40 классов.