Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
07.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В России за сутки 7 декабря выявили 31 096 случаев заражения коронавирусной инфекцией

9:59:3212/7/2021
0

Скончались за это же время 1 182 человек, 34 615 выздоровевших.

Заболеваемость коронавирусом в стране продолжает расти. Фото: pixabay

Сегодня, 7 декабря, оперативный штаб России по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил новые данные о зараженных в стране. Так, за последние сутки в регионах выявили 31 096 новых случаев. Скончались за это же время 1 182 человек, 34 615 выздоровевших.

В Москве заразились 2 573 человека — на 561 меньше, чем вчера. В Подмосковье заболело 2 208 человек, в Санкт-Петербурге — 2 381.

Напомним, что в Бердске сегодня выявили 14 новых зараженных. Всего в городе зарегистрировано 3263 случая коронавирусной инфекции.

Под наблюдением медиков находятся 1163 жителя. В образовательных организациях: заболевших ковидом – 46 воспитанников (СОШ - 40, ДС - 6) + 1 сотрудник. Контактных всего 1191, из них школы - 1081, сады - 110. Закрыты по ковиду: 6 групп в дошкольных учреждениях и 40 классов.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
статистикакоронавирусзараженные
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Уже переболели?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Москве на Бережковской набережной машина упала в реку после ДТП
9:50:26 12/7/2021
В Москве на Бережковской набережной машина упала в реку после ДТП
В России правительство направило 6 млрд рублей на поддержку семей с детьми
9:39:27 12/7/2021
В России правительство направило 6 млрд рублей на поддержку семей с детьми
БердскВ Бердске срочный сбор: На сладкие подарки в Новый год-2022 детям собрали 29 550 рублей. Подарим сказку малышам вместе
9:38:44 12/7/2021
В Бердске срочный сбор: На сладкие подарки в Новый год-2022 детям собрали 29 550 рублей. Подарим сказку малышам вместе
БердскРевакцинация «Спутником Лайт» в Бердске за 15 минут: Рассосалась ли давка за прививкой от коронавируса в поликлиниках ЦГБ
9:23:24 12/7/2021
Ревакцинация «Спутником Лайт» в Бердске за 15 минут: Рассосалась ли давка за прививкой от коронавируса в поликлиниках ЦГБ
В Балаково мужчина насмерть забил жену в машине такси во время поездки
9:21:50 12/7/2021
В Балаково мужчина насмерть забил жену в машине такси во время поездки
БердскВ ЦГБ Бердска телефоны разрываются от звонков пациентов: мэр Шестернин задал вопросы главврачу Дробинской
9:00:49 12/7/2021
В ЦГБ Бердска телефоны разрываются от звонков пациентов: мэр Шестернин задал вопросы главврачу Дробинской
Почему умершие возвращаются в снах: о чем они сообщают живым
9:00:47 12/7/2021
Почему умершие возвращаются в снах: о чем они сообщают живым
В Москве задержали 18-летнего парня с арсеналом оружия: Хотел устроить расстрел в школе
8:40:44 12/7/2021
В Москве задержали 18-летнего парня с арсеналом оружия: Хотел устроить расстрел в школе
Участник группы Artik & Asti объявил, что нашел новую солистку
8:28:28 12/7/2021
Участник группы Artik & Asti объявил, что нашел новую солистку
Обнаружены тела еще 13-и погибших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе
8:23:36 12/7/2021
Обнаружены тела еще 13-и погибших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе
Реклама