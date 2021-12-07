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Крупнейшие российские киносети отказались от показа фильма «Елки-8»

10:41:1312/7/2021
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Бойкот кинофильму объявили крупнейшие российские киносети из-за того, что он перед Новым годом запланирован к онлайн-показу.

Отснятый фильм может не попасть в кинотеатры страны. Фото: Instagram/elki_film

Новая версия новогодней серии «Елок» может остаться без проката в кинотеатрах. Новый фильм Тимура Бекмамбетова, снятый Bazelevs и онлайн-кинотеатром ivi, бойкотирован российскими киносетями.

«Синема Парк», «Формула кино», «Киномакс», «Каро» и «Синема Стар» сообщили, что не будут брать в прокат новый фильм «Елки-8». Дело в том, что на 30 декабря, буквально через 2 недели после выхода фильма, он запланирован к показу на стриминговом сервисе ivi. Получается, что кинотеатры будут на новогодних каникулах показывать киноленту, которую можно посмотреть онлайн, сообщили в "Коммерсанте".

Киносети считают, что взяв фильм в прокат, они не смогут собрать выручку и станут рекламой показа на ivi. Киносети предлагают взять «Елки-8» в прокат, но при условии, что у них будет как минимум шесть недель для того, чтобы собрать деньги от показа до момента выхода. Megogo Distribution (прокатчик картины) заявил, что в компании «работают с теми кинотеатрами, которые готовы взять фильм в репертуар».

В августе 2021 года начались съемки восьмой части новогодних историй под названием «Елки». Режиссером картины снова стал Антон Богданов. В 2018 году были сняты «Елки последние», собравшие 702 миллиона рублей в прокате.

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