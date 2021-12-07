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Красочные поздравления 8 декабря в Международный день художника для творческих личностей

11:15:1612/7/2021
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8 декабря отмечается Международный день художника, который был учреждён в 2007 году Международной Ассоциацией «Искусство народов мира».

Международный день художника

Каждый художник – это вершитель искусства,
В своих работах красочных выражает он,
И природу, и события эпохи и большие чувства,
Он работает над связью поколений и разных времен!
По сути, в душе, он тот же самый поэт,
Он каждый сюжет картины через себя пропускает,
И оставляя в душах своих зрителей след,
Он все это вместе с нами каждый раз переживает!

Международный день художника

Бывает, глянешь вскользь и говоришь: мазня!
Тут слишком ярко, там слишком криво,
Но, у тех, кто разбирается, всегда поет душа,
И видят они, как художника идея поразила.
Они найдут в картине каждый штришок и мазок,
И в душах их замысел художественный засияет.
Они поймут картины всякой намек,
Для них художника работа смысл обретает!

Международный день художника

Пусть все, что ты напишешь с душой,
Храниться будет в сердцах людей вечно,
И как смерть не властна над стиха строкой,
Так и картины твои живут пускай вечно!
Пусть твои шедевры в веках боготворят,
И пусть благодаря тебе мир будет ярче,
Пусть никогда твое вдохновение не спит,
И духовный мир становится все богаче!

Стихи: Поздравкин
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