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Звезду сериала «Шаманка» Инну Коляду госпитализировали после избиения

10:59:5012/7/2021
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Актриса была госпитализирована еще в конце ноября. Правоохранители пытаются выяснить, кто на нее напал.

Звезда сериала «Шаманка» Коляда попала в больницу после избиения. Фото: Кадр из фильма

Звезда сериала «Шаманка» Инна Коляда оказалась в больнице. Ее госпитализировали в медучреждение с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, множественными ушибами и гематомами, которые диагностированы на лице и теле артистки. Коляда попала в больницу еще в конце ноября, однако об этом стало известно только сейчас. Кто совершил нападение на актрису и при каких обстоятельствах – пока неизвестно. Сообщается, что звезда только смогла подтвердить факт избиения врачам, которые сообщили о случившемся сотрудникам полиции. Сейчас они выясняют точные обстоятельства произошедшего.

Инна Коляда родилась 28 апреля 1989 года в Минске. Ее родители были инженерами. В 2014 году она закончила Белорусскую Академию искусств. Ее первое появление на большом экране состоялось в музыкальном молодежном фильме «Стиляги», Она тогда еще было студенткой. Также актриса появлялась в эпизодах сериалов в эпизодах сериалов «Золотая страна», «Псевдоним „Албанец“ — 3», «Куклы». Главную роль Инна сыграла в сериале «Шаманка».

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Кто мог избить актрису?

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