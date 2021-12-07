Звезду сериала «Шаманка» Инну Коляду госпитализировали после избиения

Звезда сериала «Шаманка» Инна Коляда оказалась в больнице. Ее госпитализировали в медучреждение с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, множественными ушибами и гематомами, которые диагностированы на лице и теле артистки. Коляда попала в больницу еще в конце ноября, однако об этом стало известно только сейчас. Кто совершил нападение на актрису и при каких обстоятельствах – пока неизвестно. Сообщается, что звезда только смогла подтвердить факт избиения врачам, которые сообщили о случившемся сотрудникам полиции. Сейчас они выясняют точные обстоятельства произошедшего.
Инна Коляда родилась 28 апреля 1989 года в Минске. Ее родители были инженерами. В 2014 году она закончила Белорусскую Академию искусств. Ее первое появление на большом экране состоялось в музыкальном молодежном фильме «Стиляги», Она тогда еще было студенткой. Также актриса появлялась в эпизодах сериалов в эпизодах сериалов «Золотая страна», «Псевдоним „Албанец“ — 3», «Куклы». Главную роль Инна сыграла в сериале «Шаманка».