Выходишь на работу, а с подъездной площадки взрослые с трудом спускаются. Что уж говорить про детей

В рубрику "Сообщи свои новости" написал житель Бердска:
Опубликуйте, пожалуйста, чтобы в Белокаменном дворники посыпали возле подъездов. Выходишь на работу, а с подъездной площадки взрослые с трудом спускаются, а что уж говорить про детей.
Опубликуйте, пожалуйста, чтобы в Белокаменном дворники посыпали возле подъездов.
В рубрику "Сообщи свои новости" написал житель Бердска:
Опубликуйте, пожалуйста, чтобы в Белокаменном дворники посыпали возле подъездов. Выходишь на работу, а с подъездной площадки взрослые с трудом спускаются, а что уж говорить про детей.
От редакции
Везде так?
На нашем сайте нельзя:
Администрация имеет право на свое усмотрение удалять комментарии с элементами троллинга, то есть провоцирующие на флейм, конфликты, мешающие обсуждению, уводящие от темы, а так же комментарии, переводящие конструктивное обсуждение в перепалку, вброс клеветы, компромата и слухов. Решение по удалению подобных комментариев единолично принимает дежурный модератор.