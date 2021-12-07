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Суперские поздравления для коллег с профессиональным праздником – с Днем образования российского казначейства 8 декабря

12:45:1112/7/2021
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День образования российского казначейства – является праздником в Российской Федерации, учрежденным Указом Президента России от 8 декабря 1992 года №1556, отмечаемым ежегодно 8 декабря.

День образования российского казначейства

Старинное, славное дело —
Беречь государства казну:
Дать денег на верное дело,
Не дать ни рубля брехуну.

Без вас министерство финансов
Почти что как воин без рук.
Какие же специалисты
Так верно бюджет сберегут?

Никто кроме вас. Так пусть же
Судьба дарит больше тепла,
Пусть жизнь будет верным делом
И будет полна казна!

***

Казначеев поздравляем
Мы сегодня от души,
За бюджетом вы следите.
Все вы в деле хороши.

Вам желаем всем успеха,
Чтобы в гору шли дела,
Чтоб удачу, продвижение
Служба вам всегда несла.

Полнится пусть только счастьем
Ваша личная казна,
Будут радость и удача,
Будет миром жизнь полна.

День образования российского казначейства

Казначейство наше поздравляем!
Ваше ведомство важнее всех.
Потому благополучия желаем,
Чтобы вас преследовал успех.

Пусть даются вам легко высоты,
Пусть сбываются у вас мечты.
И чтоб в отпуск в южные широты
Каждый год летали вы.

***

Казначейство поздравляем
С днём его создания
И от всей души желаем
Только процветания.

Золотой запас страны
Чётко пусть хранится,
Все дефолты не страшны,
Кризис не случится.

Казначеям за их труд
Также пожелаем,
Пусть зарплаты возрастут,
Станут будни раем!

Открытки: pickimage.ru
Стихи: Поздравок

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