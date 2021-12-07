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После убийства одноклассника на уроке биологии арестовали 14-летнего школьника в Хабаровском крае

11:32:4112/7/2021
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Сейчас допрашивают родителей, учителей и учеников класса, в котором произошла трагедия. Оценивают действия (или бездействия) сотрудников администрации школы и педагогов.

В Хабаровском крае убивший одноклассника 14-летний школьник отправлен под домашний арест. Фото: Рixabay.com

В Комсомольске-на-Амуре суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста 14-летнего школьника, который убил одноклассника, сообщили 7 декабря в управлении Следственного комитета по Хабаровскому краю.

Как сообщал "Курьер.Среда", 3 декабря в школе №6 между двумя семиклассниками на уроке биологии произошел конфликт. В ответ на оскорбления один ударил кулаком по голове обидчика и попал в висок. Потерявшего сознание реанимировать не удалось, он умер прямо в здании школы.

СК возбудил уголовные дела по ч. 4 ст. 111 УК РФ - «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть» и ч. 2 ст. 293 - «Халатность».

После этого драчуну предъявили обвинение. Сейчас допрашивают родителей, учителей и учеников класса, в котором произошла трагедия. Оценивают действия (или бездействия) сотрудников администрации школы и педагогов.

Врач ранее объяснял, что кулаком в висок подросток вполне мог убить сверстника.

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