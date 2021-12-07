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Пьяная вожатая в детском лагере убила напарницу и отправилась за решетку на 7 лет

12:11:1812/7/2021
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Обе девушки были студентками одного вуза и проходили практику, работая вожатыми. Трагедия произошла в Московской области летом 2020 года.

Ночью в детском лагере была убита вожатая. Фото: PxHere

В Московской области летом была убита вожатая в детском лагере. По подозрению в убийстве задержали ее напарницу, которая на момент преступления была в состоянии алкогольного опьянения.

Суд принял решение отправить 22-летнюю бывшую вожатую детского лагеря расположенного в Пушкинском городском округе в колонию общего режима на семь лет. Она признана виновной в совершении убийства.

Как стало известно из материалов следователей, 22 июня 2021 года две девушки находились в одной комнате в лагере. Подсудимая в состоянии алкогольного опьянения нанесла 20-летней напарнице несколько ножевых ранений в область груди, отчего та погибла. Обе девушки были студентками одного вуза и проходили практику, работая вожатыми.

- Проведено более 20 допросов, осуществлена проверка показаний на месте с участием обвиняемой, произведена выемка документации регламентирующей деятельность детского лагеря, проведены очные ставки, обыски, назначены и проведены более 5 экспертиз, в том числе молекулярно-генетическая, психолого-психиатрическая, судебно-медицинские, биологическая, дактилоскопическая экспертизы, - сообщили в СУ СКР по Московской области.

Кроме экспертиз, следователи опирались на записи с камер видеонаблюдения с территории лагеря. 22-летняя осужденная проведет 7 лет в колонии общего режима.

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детский лагерьУбийство.напарница
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