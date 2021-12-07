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07.12
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Причину смерти и подробности последних дней жизни сына хабаровского экс-губернатора Дмитрия Ишаева назвали СМИ

12:50:3912/7/2021
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В номере отеля погибшего Ишаева-младшего обнаружены наркотики и бутылки из-под алкоголя. В "Парусе", где нашли его тело, он часто задерживался на несколько дней.

Дмитрий Ишаев умер в отеле "Парус". Фото: vk.com

В хабаровском отеле «Парус» 4 декабря было обнаружено тело Дмитрия Ишаева — сына бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Причиной смерти был назван инфаркт миокарда.

Оказалось, что в номере, где скончался 47-летний мужчина, были обнаружены наркотики и пустые бутылки из-под алкоголя. Об этом стало известно после публикации в Telegram-канале «112».

В сообщении указано, что Дмитрий был частым гостем в отеле «Парус», он всегда задерживался по несколько дней после заселения, и бурно проводил время.

Дмитрий Ишаев — сын известного в Хабаровском крае Виктора Ишаева, которого обвинили в хищениях и осудили на пять лет лишения свободы условно.

Ранее «Курьер.Среда» сообщал, что Дмитрий Ишаев жил на широкую ногу. Занимался оптовой продажей нефтепродуктов, стройматериалов и металла.

Известно о смерти двух женщин, с которыми у него были отношения, одна выпала из окна, вторая будучи супругой, задохнулась от загоревшейся проводки.

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смертьнаркотикибутылки из-под алкоголясын бывшего губернатораДмитрий Ишаев
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