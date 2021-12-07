Причину смерти и подробности последних дней жизни сына хабаровского экс-губернатора Дмитрия Ишаева назвали СМИ

В хабаровском отеле «Парус» 4 декабря было обнаружено тело Дмитрия Ишаева — сына бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Причиной смерти был назван инфаркт миокарда.
Оказалось, что в номере, где скончался 47-летний мужчина, были обнаружены наркотики и пустые бутылки из-под алкоголя. Об этом стало известно после публикации в Telegram-канале «112».
В сообщении указано, что Дмитрий был частым гостем в отеле «Парус», он всегда задерживался по несколько дней после заселения, и бурно проводил время.
Дмитрий Ишаев — сын известного в Хабаровском крае Виктора Ишаева, которого обвинили в хищениях и осудили на пять лет лишения свободы условно.
Ранее «Курьер.Среда» сообщал, что Дмитрий Ишаев жил на широкую ногу. Занимался оптовой продажей нефтепродуктов, стройматериалов и металла.
Известно о смерти двух женщин, с которыми у него были отношения, одна выпала из окна, вторая будучи супругой, задохнулась от загоревшейся проводки.