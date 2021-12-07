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Скинувшего собаку с 5 этажа живодера из Омска суд отправил в колонию строго режима

1:11:3212/7/2021
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В результате происшествия животное получило тяжелые травмы, поэтому его пришлось усыпить. "Долматина" ему оставила знакомая, а соседи сделали замечание.

Жителя Омска, скинувшего собаку с пятого этажа, приговорили к восьми месяцам колонии. Фото: Рixabay.com

Суд огласил приговор жителю Омска,  сбросившему с пятого этажа собаку своей знакомой. Как сообщили 7 декабря в пресс-службе прокуратуры Омской области, обвиняемый получил 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

"Прокуратура Октябрьского административного округа Омска поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 46-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя, обвиняемого в совершении преступления по ч. 1 ст. 245 УК РФ, по факту жестокого обращения с животным в целях причинения ему боли, страданий, и повлекшее его увечье. Суд с учетом наличия в его действиях рецидива преступлений назначил ему наказание в виде восьми месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - рассказали в надзорном ведомстве.

Как выяснил суд, в июле 2021 года приятельница фигуранта оставила ему "далматина". Когда соседи сделали ему замечание из-за пса, он выбросил собаку с общего балкона на пятом этаже. Пострадавшее животное получило тяжелые травмы, поэтому его пришлось усыплена. Вину осужденный признал в полном объеме.

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