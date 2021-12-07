Двое погибли во время расстрела в МФЦ Москвы после конфликта из-за маски. Опубликован список раненых

Два человека погибли и четверо ранены в результате стрельбы в МФЦ. Трагедия произошла в Москве на Новокузьминской улице.
В больницу госпитализированы несколько человек с ранениями.
Это — 35-летний Евгений Кондратьев,
-33-летняя Зайнаб Таймазова,
- София К., 10 лет,
- Любовь Титова, 56 лет.
Взрослых отправили в НИИ имени Склифосовского, девочку - в Морозовскую ДГКБ, сообщает SHOT
45-летний Сергей Глазов в МФЦ №1 устроил стрельбу после того, как начал конфликтовать с сотрудникам из-за отсутствия маски. В ходе инцидента он вытащил оружие и начал стрелять по людям, после покинул помещение, сообщает РЕН ТВ.
Сотруднику МФЦ удалось задержать злоумышленника, скрыться ему не удалось. Известно, что он приехал в Центр на велосипеде с мотором. Во время конфликта и стрельбы он был в неадекватном состоянии. Погибли сотрудница МФЦ и посетитель. Их личности устанавливают.