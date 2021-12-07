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Двое погибли во время расстрела в МФЦ Москвы после конфликта из-за маски. Опубликован список раненых

1:32:0212/7/2021
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Известно, что стрелок приехал в Центр на велосипеде с мотором. Во время конфликта и стрельбы он был в неадекватном состоянии. Погибли сотрудница МФЦ и посетитель. Их личности устанавливают.

Сергей Глазов, устроивший стрельбу, задержан. Фото: Telegram-канал Shot

Два человека погибли и четверо ранены в результате стрельбы в МФЦ. Трагедия произошла в Москве на Новокузьминской улице.

В больницу госпитализированы несколько человек с ранениями.

Это — 35-летний Евгений Кондратьев,

-33-летняя Зайнаб Таймазова,

- София К., 10 лет,

- Любовь Титова, 56 лет.

Взрослых отправили в НИИ имени Склифосовского, девочку - в Морозовскую ДГКБ, сообщает SHOT

45-летний Сергей Глазов в МФЦ №1 устроил стрельбу после того, как начал конфликтовать с сотрудникам из-за отсутствия маски. В ходе инцидента он вытащил оружие и начал стрелять по людям, после покинул помещение, сообщает  РЕН ТВ.

Сотруднику МФЦ удалось задержать злоумышленника, скрыться ему не удалось. Известно, что он приехал в Центр на велосипеде с мотором. Во время конфликта и стрельбы он был в неадекватном состоянии. Погибли сотрудница МФЦ и посетитель. Их личности устанавливают.

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расстрелпосетительотсутствие маскиМФЦ №1
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