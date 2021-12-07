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Стрелок в московском МФЦ оказался бывшим военным: Люди прыгали в окно, спасаясь от пуль. Стали известны имена погибших

3:24:0312/7/2021
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Подполковник запаса Сергей Глазов служил в воинской части 33949. В настоящее время он находится на допросе у следователя. Его состояние оценивают как неадекватное.

Сергей Глазов убил двоих и ранил четырех человек в столичном МФЦ. Фото: Mash

7 декабря в МФЦ на Новокузьминской улице погибли два человека, четверых пострадавших доставили в больницы. Нападавший — 45-летний Сергей Глазов зашел в здание и стал конфликтовать с охранником из-за отсутствия маски, после чего вытащил пистолет.

Оказалось, что Глазов — бывший военнослужащий, сообщили в ТАСС. Он подполковник запаса, ранее служил в воинской части 33949, об этом рассказали в Telegram-канале Mash.

Очевидцы произошедшего рассказали, что после первого выстрела людей попросили покинуть помещение, а когда посетители стали выходить, раздались еще несколько выстрелов. Женщина, оформлявшая загранпаспорт, рассказала для РЕН ТВ, что некоторые прыгали в окна первого этажа, после сотрудники стали заводить людей в кабинеты, в это время стрелка обезвредили.

Погибли два человека - администратор Владимир Шешенев и охранник Алексей Рузлев. В больницы направлены трое пострадавших — 35-летний Евгений Кондратьев, 10-летняя София К., 33-летняя Зайнаб Таймазова. Взрослых отправили в НИИ Склифосовского, девочку — в Морозовскую ДГКБ.

45-летний Сергей Глазов в МФЦ №1 устроил стрельбу после того, как начал конфликтовать с сотрудникам из-за отсутствия маски. В ходе инцидента он вытащил оружие и начал стрелять по людям. В настоящее время он находится на допросе у следователя, но пока ничего сказать не может из-за неадекватного состояния.

Мужчина стрелял из боевого, не зарегистрированного на него оружия, пистолета «Глок», по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Фотографии стрелка, распространяемые в СМИ оказались не принадлежащими настоящему злоумышленнику. Мужчина по имени Сергей Глазов записал видеообращение, в котором опроверг свою причастность к событиям в МФЦ. Он пояснил, что в настоящее время находится в Московской области и собирает кухонный гарнитур.

- Конечно <я ни при чём>, я сейчас в Московской области, неподалёку, в посёлке работаю. Нет, конечно, вы что. Мне сейчас все названивают, и с работы названивают. Говорят, ты стрелял, я говорю, где именно? — рассказал Сергей Глазов для news.ru.

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расстрелпосетительотсутствие маскиМФЦСергей Глазов
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