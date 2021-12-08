Пять видов страшного вреда от плесени в вашем доме: о чем следует обязательно знать

Песеньв домашних условиях не только некрасиво, но и может навредить вашему здоровью. Токсичен пухом является кошмаром для некоторых домовладельцев, которые не могут переложить это независимо от того как бы они ни старались.
Но изгнание плесени из дома должно быть приоритетом, говорят эксперты, особенно если в доме есть младенцы, дети, пожилые люди или с существующими заболеваниями.
Влажный дом - идеальная среда для роста плесени на стенах и поверхностях, пишет The SUN.
Сырость обычно вызывается влажностью, которая может возникать по многим причинам, от нескольких недель дождя на улице до постоянной стирки, приготовления пищи или сушки одежды в доме.
Это также результат конденсации, особенно в ванной, или слабых мест в домашней инфраструктуре, таких как утечка или отсутствие изоляции или вентиляции.
Плесень медленно появляется в виде черных, белых или зеленых пятен на стенах, потолке или плитке. Это может пахнуть сыростью и затхлостью, из-за чего в доме будет неуютно.
Согласно правительственным данным, в среднем у трех процентов домашних хозяйств в Англии по крайней мере одна комната была влажной.
Это более распространено в семьях смешанного белого и черного населения Карибского бассейна (13 процентов) и бангладешцев (10 процентов), чем среди представителей любой другой национальности.
Между тем, согласно данным обзора жилищного строительства в Англии, проблемы с влажностью более распространены в арендованных домах (от шести до семи процентов), чем в жилищах, занимаемых владельцами (два процента).
Как плесень влияет на ваше здоровьеНациональная служба здравоохранения заявляет, что проблема плесени в том, что она производит аллергены (вещества, которые могут вызывать аллергическую реакцию), раздражители, а иногда и токсичные вещества.
Когда они вдыхаются или попадают на кожу, это вызывает неприятные симптомы.
Поначалу эти токсины могут не причинить вреда в небольших количествах. Но если они постоянно находятся в воздухе, это начинает вызывать побочные эффекты.
Люди, живущие в домах с плесенью, чаще:
- Есть проблемы с дыханием.
- Респираторные инфекции.
- Аллергии.
- Астма, включая приступы астмы.
- Проблемы с иммунной системой.
Джерун Доуэс, профессор общественного здравоохранения в Университете Мэсси, написал в The Conversation : «Продолжительное воздействие высокой влажности в помещении может снизить функцию легких и вызвать хронические проблемы со здоровьем, такие как астма.
«Те, кто уже страдает астмой и аллергией, с большей вероятностью будут иметь более серьезные симптомы при воздействии».
Он добавил: «Люди, живущие в сырых и заплесневелых домах, также подвержены повышенному риску депрессии, которая, в свою очередь, может увеличить риск респираторных симптомов и астмы».
Центр США по контролю и профилактике заболеваний сообщает, что недавние исследования показали, что воздействие плесени может привести к развитию астмы у некоторых детей.
Каковы признаки того, что ваш дом вызывает болезнь ?
Обычно это респираторные симптомы или симптомы, характерные для аллергии.
Они могут включать:
- Насморк.
- Красные или зудящие глаза.
- Кожная сыпь.
- Хрипы.
- Головные боли.
- Кашель, в том числе ночью.
- Больное горло.
Что ты можешь сделать?Профессор Доуес сказал: «Есть несколько практических мер, которые вы можете предпринять, чтобы предотвратить или минимизировать плесень в помещении.
«К ним относятся надлежащее отопление, а в более холодном климате - изоляция вашего дома для снижения уровня влажности воздуха и образования конденсата.
«Установите и используйте соответствующую вентиляцию, особенно во влажных помещениях или местах, где может выделяться водяной пар, таких как ванные комнаты, прачечные и кухонные зоны.
«Также очень важно избегать утечек воды, контролируя и поддерживая отвод дождевых и поверхностных вод. Если в крыше или стенах сделаны отверстия для установки световых люков, окон, дверей, труб или других конструкций, убедитесь, что они водонепроницаемы.
«Если вы обнаружите в доме видимую плесень, удалите плесень, определите и устраните причину избытка влаги.
«Очистите твердые поверхности водой с мылом или, если рост плесени не проходит, можно использовать раствор отбеливателя . Возможно, вам придется выбросить впитывающие материалы, например ковры, в зависимости от уровня загрязнения.
«В случае обширного повреждения плесенью вам, возможно, придется обратиться в коммерческие службы по устранению плесени».
Если вы арендуете недвижимость, трудно понять, где вы стоите с плесенью.
В 2020 году вступили в силу новые правила, которые должны помочь арендаторам бороться за улучшение жилищных условий .
Закон о домах (пригодности для проживания людей) вступил в силу в марте 2020 года и означает, что домовладельцы должны убедиться, что их недвижимость соответствует определенным стандартам.
Это означает, что арендаторы в Англии и Уэльсе теперь могут подавать на своих домовладельцев в суд по поводу проблем, включая холодные и сырые дома.
Но есть вещи, которые жильцы могут сделать, чтобы помочь дому, в том числе открывать окна во время принятия душа или предотвращать протечки в водопроводе.